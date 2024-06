Roubo e venda de celulares: polícia acaba com esquema criminoso e recupera produtos no interior

A Polícia Civil desmantelou um esquema de roubo e venda de celulares na cidade de São Pedro, no interior de São Paulo, na segunda-feira (24). Na ação, pelo menos quatro pessoas foram ouvidas por comprarem aparelhos roubados. Com as informações, as equipes chegaram até um estabelecimento comercial que vendia as mercadorias sem procedência.

As investigações se iniciaram em abril após dois suspeitos roubarem uma carga com diversos aparelhos avaliados em mais de R$ 22 mil, na rodovia Anhanguera, em Campinas.

Com os números do Imei — código de identificação dos aparelhos, que funciona como uma “impressão digital” do celular, os policiais conseguiram chegar até a casa de pelo menos quatro pessoas. Todas teriam comprado as mercadorias na mesma loja e afirmaram não saber que os itens eram ilícitos.

As equipes foram até o estabelecimento informado pelos compradores e apreenderam 14 celulares e um tablet sem as notas fiscais. O proprietário, de 39 anos, foi preso, apesar de alegar que adquiriu os produtos com um fornecedor.

O caso foi registrado como receptação, localização e apreensão de objeto na 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) em Campinas. As equipes seguem com as investigações para identificar os demais envolvidos no crime.