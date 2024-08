Roubo e furto de motos em SP: veja locais que concentram mais crimes

Bairros próximos ao centro expandido da cidade de São Paulo são os preferidos de ladrões de motocicletas.

Pesquisa da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), em parceria com a empresa de rastreamento Tracker, obtida com exclusividade pela reportagem, aponta que Santana, na zona norte, e Santo Amaro, na zona sul, somaram as maiores ocorrências no primeiro semestre deste ano.

Os dados foram analisados a partir de boletins de ocorrência disponibilizados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

No geral do estado, o levamento aponta que houve alta de 0,56% quando somados furtos e roubos, passando de 18.882 queixas no primeiro semestre de 2023, para 18.988 nos seis primeiros meses deste ano.

Na capital paulista, houve alta semelhante, com aumento de 0,55% – foi de 7.700 para 7.742 casos nos períodos comparados.

Conforme o estudo, tanto no estado quanto na capital, furtos cresceram (4,17% e 2%, respectivamente) e roubos caíram (-6,2% e -2,6%) entre os períodos comparados.

Procurado, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não comentou a alta dos furtos mencionada na pesquisa.

Mas questionada sobre os dados, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que o empenho das forças policiais resultou em uma queda de 4,2% na quantidade de motocicletas roubadas no estado no primeiro semestre deste ano. Na cidade de São Paulo, a redução foi de 2,46%, afirma.

No caso das motos a partir de 500 cilindradas, a pesquisa aponta queda de 12%, nas duas modalidades de crime – foram 655 registros em 2023 contra 578 nos seis primeiros meses deste ano.

Percentualmente, a frota de motocicletas cresceu 6,5% nos dois semestres comparados, passando de aproximadamente 1,2 milhão para cerca de 1,3 milhão de unidades, segundo a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). A estatística não inclui ciclomotores e motonetas.

Nos seis primeiros meses deste ano, Santana somou 242 casos, sendo 235 furtos.

O levantamento mostra que a rua Voluntários da Pátria, que cruza o bairro de Santana, ligando parte da zona norte até a região do aeroporto Campo de Marte e do terminal rodoviário do Tietê, foi a campeã, com 68 boletins de ocorrência (apenas quatro de roubos).

Em Santo Amaro, a soma tem, 208 registros policiais. Chama a atenção a quantidade de motos roubadas, 55 do total.

Bairros populosos como o Grajaú, Ipiranga, e Capão Redondo, todos na zona sul, também figuram na lista de maior número de ocorrências.

No Capão Redondo, o número de roubos (59) é maior que o de furtos (52).

Bela Vista (centro) e Vila Mariana (zona sul), conhecidos por suas áreas comerciais e vida noturna ativamostram altas taxas de ocorrência. “A elevada população flutuante nesses bairros, que cresce durante determinados períodos do dia ou da semana, pode contribuir para o aumento das estatísticas de crimes”, diz o estudo.

Para Vitor Corrêa, coordenador da Tracker, nas regiões mais afastadas da cidade há uma exposição maior das motocicletas pelas ruas. “Gera oportunidade [para o ladrão]”, diz.

Rafael Alcadipani, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que estes lugares estão mais desguarnecidos de policiamento ou de câmeras de segurança.

“Por isso, quando essas motos circulam nas franjas da cidade cria-se um ambiente mais favorável para o criminoso, que vai ter a certeza de que não será pego”, afirma.

As motocicletas de baixa cilindrada são as preferidas dos ladrões, principalmente porque abastecem o mercado clandestino de peças.

“As motos se consolidaram como meio ágil de transporte atendendo diversos mercados, como o delivery, além do uso próprio para locomoção. Isso impacta diretamente no aumento da demanda de peças de manutenção, que muitas vezes são supridas pelo mercado paralelo”, afirma o professor Erivaldo Vieira, da Fecap, coordenador do estudo.

O medo de perder o veículo fez disparar a procura por rastreamento. Corrêa afirma que de 2023 para cá houve um aumento de 56% na busca pelos serviços, cujo preço mensal parte de R$ 58.

Para Gilberto Almeida, presidente do Sindimoto-SP (o sindicato de entregadores), a sensação de insegurança está em toda a cidade de São Paulo. Ele diz que é preciso ficar atento em semáforos, principalmente se outras motocicletas com garupas se aproximarem. “Deixam o trabalhador com o carnê [do financiamento da moto] na mão.”

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que, no caso da cidade de São Paulo, além das delegacias territoriais, a capital conta ainda com a Divecar (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas), que realiza operações e investigações para deter infratores, apreender peças veiculares e combater desmanches ilegais.

As ações realizadas em 2024 pela delegacia especializada possibilitaram a prisão de 203 infratores e a apreensão de 7.886 peças veiculares, incluindo de motocicletas.

“O trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil permite traçar ações estratégicas para coibir a ação de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime”, diz trecho do texto.

DICAS DE SEGURANÇA

– Coloque trava de segurança

– Evite deixar o veículo na rua e prefira estacionamentos fechados

– Evite transitar em ruas desertas ou desconhecidas, principalmente durante o período da noite

– Evite parar a motocicleta para mexer no telefone ou GPS

– Busque sempre variar os horários e caminhos para que sua motocicleta não fique marcada

– Fique sempre alerta a tudo que acontece ao redor, se perceber uma situação de risco, mude o seu trajeto e procure ajuda das autoridades

– Quando sair para passear, dar preferência para andar em grupos de motociclistas

– Exija a nota fiscal na compra de uma peça usada

Fonte: Tracker

Cidades com mais ocorrências em São Paulo

Furto e roubo de motos no 1º semestre de 2024

São Paulo – 7.742

Campinas- 647

Osasco – 608

Guarulhos – 586

S. Bernardo do Campo – 532

Sorocaba – 484

Santo André – 475

Santos – 414

Carapicuíba – 375

Diadema – 362

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Regiões preferidas dos ladrões de motos na capital paulista

Furtos e roubos no primeiro semestre de 2024

Santana (zona norte) – 242

Santo Amaro (zona sul)- 208

Ipiranga (zona sul) – 161

Tatuapé (zona leste) – 154

Lapa (zona norte) – 146

Vila Prudente (zona norte) – 136

Bela Vista (centro) – 136

Mooca (zona leste) – 130

Capão Redondo (zona sul) – 113

Cidade Ademar (zona sul) – 112

Vila Mariana (zona sul) – 108

Grajaú (zona sul)- 105

Jardim Paulista (zona oeste) – 100

Jardim Ângela (zona sul) – 97

Itaquera (zona leste) – 95

Perdizes (zona oeste) – 94

Campo Limpo (zona sul) – 94

Itaim Bibi (zona oeste) – 90

Liberdade (centro) – 89

Sapopemba (zona leste) – 89

Onde há mais furtos de motos na cidade de SP

Primeiro semestre de 2024

Santana (zona norte) – 235

Santo Amaro (zona sul) – 153

Lapa (zona oeste) – 137

Bela Vista (centro) – 134

Ipiranga (zona sul) – 130

Tatuapé (zona leste) – 128

Mooca (zona leste) – 114

Vila Prudente (zona leste) – 102

Vila Mariana (zona sul) – 99

Jardim Paulista (zona oeste) – 98

Cidade Ademar (zona sul) – 92

Perdizes (zona oeste) – 86

Liberdade (centro) – 83

Itaim Bibi (zona oeste) – 71

Grajaú (zona sul) – 62

Sapopemba (zona leste) – 59

Jardim Ângela (zona sul) – 56

Itaquera (zona leste) – 53

Capão Redondo (zona sul) – 52

Campo Limpo (zona sul) – 39

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Onde há mais roubos de motos na cidade de SP

Primeiro semestre de 2024

Capão Redondo (zona sul) – 61

Santo Amaro (zona sul) – 55

Campo Limpo (zona sul) – 55

Grajaú (zona sul) – 43

Itaquera (zona leste) – 42

Jardim Ângela (zona sul) – 41

Vila Prudente (zona leste) – 34

Ipiranga (zona sul) – 31

Sapopemba (zona leste) – 28

Tatuapé (zona leste) – 26

Cidade Ademar (zona sul) – 20

Itaim Bibi (zona oeste) – 19

Mooca (zona leste) – 16

Lapa (zona oeste) – 9

Vila Mariana (zona sul) – 9

Perdizes (zona oeste) – 8

Santana (zona norte) – 7

Bela Vista (centro) – 2

Jardim Paulista (zona oeste) – 2

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Localidades com mais queixas na cidade de São Paulo

Primeiro semestre de 2024

Via – Bairro – Furto – Roubo – Total

Rua Voluntários da pátria – Santana (zona norte) – 64 – 4 – 68

Rua Adolfo Adam – Cidade Ademar – 34 – 0 – 34

Rua Doutor Siqueira Campos – Liberdade (centro) – 21 – 0 – 21

Rua Amador Bueno – Santo Amaro (zona sul) – 16 – 1 – 17

Rua Cavour – Vila Prudente (zona leste) – 16 – 1 – 17

Avenida Sapopemba – Sapopemba (zona leste) – 7 – 9 – 16

Rua Treze de Maio – Bela Vista (centro) – 14 – 0 – 14

Alameda Campinas – Jardim Paulista (zona oeste) – 12 – 0 – 12

Rua Vilela – Tatuapé (zona leste) – 10 – 2 – 12

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Motos mais furtadas no estado de São Paulo

Primeiro semestre de 2024

Honda CG 160 FAN – 2.468

Honda CG 160 Titan – 1.159

Honda CG 160 Start – 638

Honda PCX 150 – 317

Yamaha FZ25 Fazer – 315

Honda NXR 160 Bros ESDD – 276

Honda XRE 300 ABS – 260

Honda Pop 100i – 240

Honda CG 150 Titan KS – 209

Honda Elite 125 – 207

Honda CG 160 FAN ESDI – 184

Honda Bis 125 – 175

Yamaha XTZ 250 Lander – 174

Honda XRE 300 – 161

Honda CG 150 FAN ESI – 160

Honda CB 300 R – 150

Yamaha YBR 150 Factor ED – 148

Yamaha MT03 ABS – 99

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Motos mais roubadas no estado de São Paulo

Primeiro semestre de 2024

Honda CG 160 FAN – 758

Honda CG 160 Titan – 376

Honda XRE 300 ABS – 356

Honda NXR 160 Bros ESDD – 344

Honda Pop 100i – 274

Yamaha FZ25 Fazer – 251

Yamaha MT03 ABS – 249

Honda CG 150 Titan KS – 246

Honda CG 160 FAN ESDI – 237

Honda CB 300 R – 235

Honda XRE 300 – 222

Honda CG 160 Start – 216

Yamaha XTZ 250 Lander – 215

Honda PCX 150 – 71

Yamaha YBR 150 Factor ED – 60

Honda Bis 125 – 43

Honda CG 150 FAN ESI – 38

Honda Elite 125 – 18

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Motos a partir de 500 cc mais furtadas no estado de São Paulo

Primeiro semestre de 2024

BMW G650 GS – 32

Yamara MT07 ABS – 13

Yamaha XT 660R – 13

Honda CB 600 F Hornet – 12

Honda CB 500X – 9

Honda CB 500F – 5

Honda NC 750 X – 5

Triunph Tiger Sport – 4

Yamaha XJ6 N – 4

BMW S1000 RR 3

BMW R1250 GS – 2

Honda CBR 1000 RR – 2

Kawasaki ER-6N – 2

BMW F800 R – 2

Honda CB 650 R – 2

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap

Motos a partir de 500 cc mais roubadas no estado de São Paulo

Primeiro semestre de 2024

Honda CB 500X – 72

Honda CB 500F – 60

Honda NC 750 X – 47

Honda CB 600 F Hornet – 41

Yamara MT07 ABS – 28

BMW S1000 RR – 28

BMW R1250 GS – 25

Honda CBR 1000 RR – 25

Triunph Tiger Sport – 21

Kawasaki ER-6N – 21

Yamaha XT 660R – 20

BMW F800 R – 19

Yamaha XJ6 N – 15

Honda CB 650 R – 14

BMW G650 GS – 12

Fonte: Levantamento Tracker/Fecap