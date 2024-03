Roubo de veículo cai 57% em Diadema

Estatística da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP) apontou queda nos índices criminais do município de Diadema em janeiro deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2023. Com relação a roubo e furto de veículo, as reduções foram de 57% e 14%, respectivamente.

Segundo o estudo da SSP-SP, baseado em números do Sistema de Informações Criminais (INFOCRIM), a cidade de Diadema apresentou redução de ocorrências criminais que atentam contra a vida e o patrimônio. A lista de diminuições inclui homicídio doloso (-50%), de 2 para 1 caso; homicídio doloso por acidente de trânsito (-50%), de 2 para 1 caso; roubo de veículo (-57%), de 91 para 39 casos; roubo de carga (-67%), de 3 para 1 caso; roubos em geral (-32%), de 387 para 264 casos; furto de veículos (-14%), de 85 para 73 casos; estupro (-33%), de 3 para 2 casos.

A notícia da redução de índices criminais do município foi comemorada pela Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema. A pasta é a responsável direta pelo Programa Municipal de Segurança Cidadã, que tem foco na prevenção.

“A política de segurança pública do prefeito de Diadema, José de Filippi, é aliada da ciência, portanto, também é pautada por estudos estatísticos e de inteligência”, explicou o secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto.

“Evidentemente, a Prefeitura recebe com alegria essas reduções criminais, mas vai continuar trabalhando em prol da segurança pública, investindo para tornar a cidade ainda mais segura. De modo especial, sempre valorizando o policiamento preventivo da GCM e a integração dela com a Polícia Militar e a Polícia Civil”, afirmou o secretário municipal, Deivid Couto.

Investimentos em tecnologia, inteligência e GCM, para enfrentar a criminalidade e violência

Símbolo tecnológico do compromisso da Prefeitura com a melhoria da segurança pública da cidade, o Centro Integrado de Monitoramento já completou um ano de relevantes serviços. Projetado pela Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, o Centro é um serviço 24 horas, operado pela Guarda Civil Municipal (GCM).

No ano passado, a GCM ganhou um reforço de mais 49 novos guardas civis concursados. “Esse investimento nos possibilitou ampliar a presença da GCM na cidade, aumentando o policiamento preventivo e fortalecendo serviços essenciais como o Monitoramento”, disse o comandante GCM, Edivaldo Mendes.

O Centro Integrado de Monitoramento conta com 346 câmeras instaladas em escolas municipais, totens de vigilância e outras. As filmagens já auxiliaram a Polícia Civil e a Polícia Militar no esclarecimento de diversos crimes, inclusive homicídios e tentativa de homicídio.

De acordo com o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Antônio Fonseca, a implantação do Centro Integrado de Monitoramento está sendo por etapas e deverá receber mais câmeras, posteriormente. “A meta da Prefeitura é expandir a rede de monitoramento adquirindo mais câmeras e integrando outros sistemas, inclusive privados”, informou Fonseca.

Outra iniciativa do Governo Municipal na área de inteligência foi a retomada do convênio estadual com o Sistema Infocrim. Com a parceria, a cidade passou a ter acesso direto ao banco de dados criminais que é um dos maiores do mundo.

“Outra novidade importante da Prefeitura é a recriação do Observatório Municipal de Segurança Pública. Essa nova e importante ferramenta será responsável pela análise das estatísticas, contribuindo para ações de inteligência e formulação de políticas públicas para o enfrentamento da criminalidade e violência”, anunciou o secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto.