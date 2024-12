Roubo de carga avaliada em mais de R$ 30 mil é impedido pela PM

Na tarde de ontem (10), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em patrulhamento pela Rua Três Corações, observaram um caminhão VW/ Delivery adentrando uma área de comunidade conhecida como “Invasão do Porto Velho”.

Ao tentar realizar a abordagem, dois dos três indivíduos presentes tentaram fugir, mas foram alcançados pela equipe. Durante a abordagem, os suspeitos confessaram ter roubado o caminhão e levado a vítima para o interior da comunidade para realizar o transbordo da carga, avaliada em R$ 30.265,24.

Os indiciados, a vítima, o caminhão e a carga foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por roubo, conforme o Art. 157 (ROUBO) do Código Penal.

A atuação da equipe resultou na prisão de dois criminosos com antecedentes criminais, na devolução do caminhão e da carga ao proprietário, e na interrupção das atividades de uma quadrilha especializada em roubos, furtos e adulterações de veículos. A Polícia Judiciária continuará as investigações, visando combater esses crimes e suas ramificações.