Roubo com granada em Copacabana termina com mulher baleada e suspeito preso

Um assalto a uma casa lotérica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, terminou com uma idosa baleada e um suspeito preso com uma granada, no início da tarde desta sexta-feira (19).

A Polícia Militar informou que foi acionada quando dois homens roubavam uma lotérica na rua Barata Ribeiro, uma das principais do bairro, em frente à estação do metrô Cardeal Arcoverde.

Os policiais trocaram tiros com os suspeitos e a idosa identificada como Silvia Nunes Parreiras, de 71 anos, foi baleada na perna direita. A vítima foi levada pelos bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o estado de saúde dela é estável.

Um dos suspeitos também foi atingido na perna quando tentava fugir. Andrei Araújo Aguiar foi detido e encaminhado sob custódia para o mesmo hospital. O estado de saúde também é estável.

Segundo os policiais, o homem tinha uma granada na cintura. Ele teria feito um motociclista de refém e ameaçado soltar o pino do explosivo. Foi quando um policial atirou na perna dele.

Por causa do artefato, que foi apreendido, o Esquadrão Antibomba da Polícia Civil foi acionado. O explosivo foi levado pelos agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), que irão explodir a granada em local seguro.

Os técnicos em explosivos e desativação de artefatos da unidade constataram que a granada tinha carga explosiva e estava apta a explodir de imediato.

Aguiar foi autuado em flagrante por roubo, tentativa de roubo, vias de fato e uso de artefato explosivo. A polícia não soube informar se o suspeito tem advogado. A reportagem não localizou a defesa dele.

De acordo com os investigadores, o homem possui 24 passagens pela polícia, a maioria por roubo a estabelecimento, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O outro suspeito de ter participado do roubo conseguiu fugir. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).