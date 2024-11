Rotunno Cidadania promove ação sobre cidadania europeia no Shopping Eldorado

A Rotunno Cidadania, especializada em processos de obtenção de cidadania europeia, realiza uma ação especial no Shopping Eldorado, em São Paulo, que finaliza hoje (25), até às 21h. O evento, focado em esclarecer as principais dúvidas sobre cidadania europeia, tem como objetivo orientar os interessados em iniciar o processo de reconhecimento de cidadania, especialmente em um momento em que a procura por esse direito tem crescido significativamente.

Para Gabriela Rotunno, advogada e CEO empresa, a iniciativa é uma oportunidade de tornar o processo mais acessível e claro para o público: “Muitas pessoas têm o direito à cidadania europeia, mas ainda se sentem perdidas ou desinformadas sobre como iniciar essa jornada. Nossa ação no Shopping Eldorado vai ajudar a desmistificar o processo e aproximar as pessoas do sonho de obter um passaporte europeu,” explica.

O aumento da procura pela dupla cidadania, a ação visa atender tanto brasileiros com ascendência europeia quanto aqueles que têm interesse em entender os trâmites burocráticos e documentais necessários. Com a popularização da dupla cidadania, especialmente a italiana e a portuguesa, os descendentes de europeus no Brasil têm cada vez mais buscado informações sobre como ter acesso a esse benefício.

A especialista ressalta que a falta de informação é um ponto que, muitas vezes, impede as pessoas que têm direito de entrarem com os pedidos de cidadania. “Percebemos que muitas dúvidas estão relacionadas às questões sobre quais documentos são necessários para dar entrada no processo, como proceder em caso de documentação incompleta ou que precisa ser autenticada, e quais são as exigências específicas de cada país, considerando as frequentes mudanças nas legislações europeias. Então, o evento será uma excelente oportunidade para esse público”, diz Gabriela.

A cidadania não só facilita a mobilidade dentro da União Europeia, mas também oferece oportunidades educacionais, profissionais e de saúde para os brasileiros, conforme explica Marcel Miccolis, Diretor de Marketing e Vendas da Rotunno. “São inúmeros benefícios: desde viver, estudar e trabalhar legalmente em diversos países, ampliando horizontes pessoais e profissionais; também é um recurso valioso para proteger o patrimônio familiar, facilitar transações comerciais e acessar sistemas de saúde e educação. No cenário global, a dupla cidadania é excelente oportunidade”, ressalta.

Durante esse período, especialistas da Rotunno Cidadania estarão disponíveis tanto para responder às dúvidas mais comuns sobre os processos de cidadania italiana, espanhola, portuguesa e de outros países europeus, oferecer orientações personalizadas aos visitantes e realizar o preenchimento de dados para buscar informações sobre a árvore genealógica. Os interessados terão a oportunidade de compreender as etapas e exigências de cada nacionalidade, os documentos essenciais e as diferenças nos processos de cada país.

Para Gabriela Rotunno a iniciativa é uma oportunidade de tornar o processo mais acessível e claro para o público: “No Brasil, é muito comum as pessoas serem descendentes de europeus e, com isso, terem o direito à cidadania europeia, mas ainda se sentem perdidas ou desinformadas sobre como iniciar essa jornada. Nossa ação no Shopping Eldorado vai ajudar a desmistificar o processo e aproximar as pessoas do sonho de obter um passaporte europeu,” explica.

Além disso, muitas pessoas buscam entender o tempo médio dos processos e a diferença entre realizar o procedimento no Brasil ou diretamente no país europeu de interesse, assim como as vantagens práticas de obter a cidadania, como o acesso facilitado a estudo e trabalho na União Europeia. Esses e outros temas serão abordados por especialistas da Rotunno Cidadania, que estarão disponíveis para consultas personalizadas e esclarecimento das dúvidas mais comuns sobre cidadania italiana, portuguesa, espanhola e de outros países europeus.

“O aumento na procura reflete um desejo de conexão com as origens familiares e as oportunidades que a cidadania europeia oferece. Acreditamos que muitas pessoas ainda se sentem desinformadas ou inseguras sobre os trâmites. Queremos, com essa ação desmistificar o processo e mostrar que é possível iniciar essa jornada com o suporte necessário,” comenta Gabriela Rotunno.