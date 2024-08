Rota Sorocabana vai melhorar segurança viária para motoristas e ciclistas

A nova concessão de rodovias da Rota Sorocabana trará melhorias para cerca de dois milhões de paulistas, aumentando a segurança viária e a eficiência das rodovias na região a sudeste da capital. O projeto conta com medidas específicas que serão implementadas para aumentar a segurança dos motoristas nas estradas. Os ciclistas também contarão com espaço seguro para o deslocamento.

A diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Raquel França Carneiro, explica que o estudo segue parâmetros internacionais para maior segurança e eficiência da malha viária. Para isso, o Estado assinou ainda convênios com os municípios de Vargem Grande Paulista, São Roque, Ibiúna e Juquiá para poder realizar investimentos que irão melhorar a mobilidade para quem utiliza o trecho para trabalho, turismo ou transporte de cargas.

“Fizemos uma análise de trecho a trecho porque é preciso garantir que um determinado nível de serviço esteja em todos os contratos de concessão do Estado. Para cada rodovia, o nível de serviço mínimo precisa ser garantido, como implantação de acostamento, faixa adicional e duplicação, além das ciclovias para solucionarmos questões relacionadas à mobilidade urbana”, explica a diretora.

Mais segurança para usuários

A iniciativa de implantação de ciclovias na Rota Sorocabana visa incentivar o uso de transporte alternativo e sustentável nas áreas mais urbanizadas. A instalação de 14,1 quilômetros de ciclovias está prevista no trecho mais urbano de Sorocaba, na SP-270, e a revitalização de 10 quilômetros de ciclovias na SP-264, entre Sorocaba e Salto. No decorrer do contrato serão realizados estudos de viabilidade para a implantação de mais quilômetros de ciclovias, com levantamento de trechos onde há maior circulação de ciclistas.

Já nas marginais de Araçoiaba da Serra, a organização do tráfego local e de acessos facilitará o trânsito de motoristas e moradores. Na SP-250, entre Piedade e São Miguel Arcanjo, haverá faixas adicionais para ultrapassagem, facilitando a fluidez do tráfego.

Em Juquiá, a adequação e construção de uma segunda ponte visa reduzir riscos de acidentes e aumentar a capacidade de tráfego. “As correções de curva na SP-250 e SP-079 devem diminuir a ocorrência de acidentes recorrentes. Atualmente, temos faixas adicionais no local de pista simples”, explica Raquel.

Segundo a diretora, a dificuldade de ultrapassagem de caminhões é uma das causas que geram acidentes no trecho. Por isso, a implantação de faixas e o contorno em Juquiá serão obras importantes que trarão desenvolvimento para as regiões.

Os recursos privados serão aplicados em diversas intervenções e obras para melhorar 460 quilômetros de rodovias, incluindo duplicações, implantação de faixas adicionais na subida, marginais, acostamento, novos dispositivos, rampas de escape, melhorias na iluminação, construção de acessos e obras de infraestrutura viária, além de pontos de ônibus.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

O projeto do Lote Rota Sorocabana faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 24 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 470 bilhões.