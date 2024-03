Rota prende suspeito por tráfico e captura mulher foragida por latrocínio na Baixada Santista

A Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prendeu um homem, de 21 anos, e prendeu uma mulher, de 40, procurada por latrocínio, em duas ocorrências diferentes no Jardim Rio Branco, em São Vicente, na quinta-feira (21), durante a terceira fase da Operação Verão. Nos dois casos há o envolvimento com o tráfico de drogas.

Na primeira ocorrência, os policiais da Rota faziam patrulhamento para verificar uma denúncia de tráfico quando identificaram o homem, que tentou fugir da equipe, mas foi detido. Na casa do suspeito, havia 454 porções de maconha, 199 pedras de crack, 99 pinos com cocaína e R$ 620., dinheiro que seria da venda de drogas.

No segundo caso, outra equipe da Rota localizou a mulher que era procura da Justiça pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Os policiais realizavam o patrulhamento no bairro quando abordaram alguns suspeitos de tráfico. A mulher estava no meio do grupo. Ela forneceu dados falsos à equipe, mas durante a checagem foi descoberto que ela fugiu da prisão em 2021.

A mulher foi capturada e encaminhada à cadeia pública feminina de São Vicente. O homem, preso na outra ocorrência, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na Delegacia