Rota prende suspeito de envolvimento em plano para matar senador

A Rota, grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, prendeu um integrante de uma facção criminosa suspeito de envolvimento no plano para sequestrar e matar o senador Sergio Moro, descoberto em março de 2023.

A prisão do criminoso, de 42 anos, integrante da célula “restrita”, uma das mais violentas da facção, aconteceu na noite de terça-feira (26) em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Os policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) encontraram o criminoso escondido em um sítio. Com ele, foram apreendidos um documento falso e uma arma com numeração raspada.

Conforme a PM, ele teria participado do possível plano de sequestro do senador, com atuação relevante no levantamento de informações sobre a rotina de Moro no Paraná.

O criminoso estava foragido da Justiça. Ele possui passagens criminais por homicídio, receptação, formação de quadrilha, roubo e porte de arma de fogo.

O homem também é apontado por ser um dos componentes do bando de outro criminoso, preso em março de 2023 pela Polícia Federal pelo envolvimento no planejamento do crime. Ele, que estava preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau, no interior paulista, foi morto em junho deste ano.