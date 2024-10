Rota prende quadrilha envolvida com o tráfico na zona sul de São Paulo

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) encontraram duas casas usadas para armazenar drogas em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na segunda-feira (30). No local, mais de 2,3 mil porções de drogas foram apreendidas.

Uma denúncia anônima informou os militares sobre um conjunto de casas que estaria sendo utilizado para esconder drogas. Diante disso, a equipe foi até o endereço.

Os policiais identificaram cinco casas no mesmo terreno e se posicionaram em locais estratégicos para observar a movimentação.

Por uma das janelas, os agentes viram dois homens e uma adolescente contando dinheiro da venda das drogas, além de várias porções de entorpecentes. Os agentes entraram na casa e detiveram os suspeitos.

Ainda no mesmo terreno, a equipe realizou buscas na segunda casa, onde encontrou uma adolescente e um homem. Com eles, foram apreendidos livros da contabilidade do tráfico, além do restante do dinheiro e da droga.

No total, 935 papelotes de cocaína e 1,3 mil pedras de crack foram recolhidas e encaminhadas à perícia. A Rota também apreendeu R$13 mil em espécie com os suspeitos.

Os três homens e as duas adolescentes foram encaminhados ao 11° Distrito Policial (Santo Amaro). O caso foi registrado como tráfico, ato infracional de tráfico de drogas e localização/apreensão de objetos.