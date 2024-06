ROTA prende líder de facção criminosa durante ação em Mongaguá

Policiais militares da ROTA prenderam neste sábado (29) um integrante da alta cúpula de uma facção criminosa que estava foragido desde fevereiro.

“Batata”, como é conhecido, era procurado por tráfico de drogas e foi localizado após um meticuloso trabalho de inteligência da PM.

O criminoso foi preso no Jardim Marabá, em Mongaguá, durante uma confraternização familiar.

Segundo informações da PM, Batata ocupa função de destaque na organização criminosa, sendo responsável por coordenação de várias atividades ilícitas da facção, entre elas o tráfico de drogas em Paraisópolis, na capital paulista.

O criminoso chegou a ser condenado a 10 anos de prisão após ter sido flagrado com cocaína. Após quatro anos preso, ele foi solto em junho do ano passado, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou a condenação.

Dois meses depois depois o STJ voltou atrás e restabeleceu a condenação.