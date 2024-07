Rota prende integrante de facção criminosa que estava foragido da Justiça de Alagoas

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) capturaram na segunda-feira (1º) um criminoso, de 40 anos, que estava foragido da Justiça de Alagoas desde 2019. De acordo com a polícia, ele é suspeito de integrar o alto comando de uma facção criminosa. O flagrante aconteceu no conjunto habitacional Fazenda do Carmo, na zona leste de São Paulo.

A equipe patrulhava a região quando suspeitou de dois homens que estavam em um carro. Ao perceber a presença policial, o passageiro desembarcou do veículo e tentou fugir para dentro de um estabelecimento comercial. A situação chamou a atenção dos policiais. O motorista do carro foi abordado e liberado.

O passageiro, que entrou no estabelecimento comercial, foi identificado pelos PMs. Durante a pesquisa no sistema de informações constou que era procurado da Justiça de Alagoas. Ele havia sido condenado a 20 anos de prisão por tráfico de drogas.

Como estava sem documentos no momento da abordagem, o homem levou os policiais até a casa, na mesma rua. No local, os agentes encontraram um documento falso, porções de maconha, dentre elas um tijolo, além de cinco sacos plásticos com cocaína. Uma prensa mecânica, embalagens para drogas e pinos para acondicionar cocaína também foram apreendidas. Os entorpecentes foram encaminhados à perícia.

O foragido foi preso no local e o caso foi registrado como captura de procurado, tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). Ele está à disposição da Justiça.