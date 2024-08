Rota prende integrante de facção com mais de R$314 mil

Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) desmantelaram um esquema de recebimento e venda de drogas na zona sul de São Paulo na terça-feira (27). Durante a ação, um homem de 39 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi preso em Cidade Ademar. Com ele, foram apreendidos mais de R$314 mil em espécie.

Os militares chegaram ao suspeito após receberem denúncias de que ele estaria atuando na venda de drogas na região. No endereço, havia a suspeita que a casa funcionava como entreposto para esconder drogas.

O homem, que estava no segundo andar do imóvel, foi flagrado contando o dinheiro. De acordo com a polícia, os R$314 mil são provenientes do tráfico de drogas. O total foi apreendido e apresentado no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

No cômodo ainda foram apreendidos 780 pinos de cocaína dentro de uma mochila, além de um saco da droga pronta para ser embalada e celulares. No andar de baixo, os policiais encontraram caixas com aproximadamente 15 mil pinos vazios, utilizados para acondicionar o entorpecente. O material estava no nome da irmã do suspeito, que já estava presa pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e apreensão de objetos na 6ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, que prossegue com as ações para encontrar outros envolvidos no esquema.