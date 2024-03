ROTA prende homem com caminhão roubado e carga avaliada em R$ 100 mil

A Polícia Militar, por meio das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), prendeu um homem, de 47 anos, flagrado na posse de um caminhão roubado, descarregando uma carga de origem internacional e sem procedência, avaliada em R$ 100 mil. O flagrante ocorreu na tarde deste sábado (16), na Rua Presidente Almeida Couto, no bairro da Mooca, na capital paulista.

Após receberem uma denúncia de roubo, os policiais foram até um “self storage”, depósitos de auto armazenamento temporário, onde pessoas guardam seus pertences. No local, flagraram o indiciado e outros 12 homens descarregando as mercadorias, que incluíam geladeiras, malas, micro-ondas, brinquedos, entre outros, de um caminhão.

Questionados, os homens contaram que tinham sido contratados pelo indiciado para realizar tal serviço, o que foi confirmado posteriormente.

Em pesquisa em sistema, foi verificado que o caminhão em questão estava com a identificação do chassi adulterada e era produto de roubo ocorrido em Santo André, em janeiro. Quanto às mercadorias, o indiciado não apresentou nota fiscal e nem soube informar sua procedência. Ele também confessou ter passagem criminal por receptação e que sabia que o veículo e produtos eram ilícitos. Ele negou a propriedade do caminhão e disse que o veículo, assim como as mercadorias eram de outro suspeito, o qual faz negócios.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados à delegacia e ouvidos. O caminhão e a carga foram apreendidos, e o responsável preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi registrada no 8° Distrito Policial, onde a prisão preventiva do indiciado foi solicitada à Justiça.