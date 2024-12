Rota lança novo manual de patrulhamento tático no combate ao crime organizado

O modelo operacional adotado pela Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) ao longo de sua história centenária será padronizado e difundido para as demais tropas da Polícia Militar que atuam em São Paulo. O documento baseado nos conhecimentos do batalhão de elite da PM servirá como parâmetro para todas as unidades que realizam o serviço de patrulhamento tático no estado.

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (2) pelo comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, durante o aniversário de 133 anos do Batalhão Tobias de Aguiar, sediado no bairro da Luz, no centro da capital paulista. Para ele, o novo manual de patrulhamento tático da Rota é mais um importante passo no combate ao crime organizado no estado de São Paulo.

“Esse manual já existe há muitos anos, mas agora vem sendo aperfeiçoado. Qualquer instrutor de polícia estuda o manual da Rota. É uma cultura profissional boa para todos e o cidadão vai ver esse progresso nas ruas”, disse o comandante.

Entre as diretrizes do documento estão as aplicações das táticas mais modernas que existem no mundo, aulas de patrulhamento orientado aos resultados para atender mais pessoas em regiões mais críticas, além da modernização de armas e equipamentos de comunicação. “É um trabalho de inteligência muito forte”, completou o coronel.

Crime organizado

Em outubro, a Rota também apresentou a nova atualização da diretriz de combate ao crime organizado. Entre as ações propostas estão a análise e planejamento operacional específico e o fornecimento de cursos, estágios e atividades de ensino voltadas para a capacitação do efetivo.

O batalhão especializado da PM também gerenciou cursos de operações de inteligência no ambiente cibernético e de inteligência financeira ao longo do ano. Mais de 7 mil alunos foram treinados pela Rota somente até dezembro. O batalhão atualmente é comandado pelo tenente coronel Leonardo Akira Takahashi.

133 anos da Rota

O evento em comemoração ao 133º aniversário do Batalhão Tobias de Aguiar realizado na sede da unidade foi marcado pela entrega da medalha do centenário do batalhão a cerca de 60 autoridades civis e militares, além de instituições públicas e privadas, que tenham prestado serviços relevantes à população paulista.

“Carreguem essa medalha com muito orgulho. Quem as recebe são pessoas vocacionadas, que estão acima da média. Os senhores estão construindo a história do amanhã dessa instituição que faz parte da história da República do Brasil e do Estado de São Paulo”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Entre os agraciados estavam o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP), Enio Luiz Rossetto, o comandante do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), coronel Carlos Henrique Lucena, o comandante da Aviação da PM, coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, e o comandante da Polícia Ambiental, coronel Leandro Carlos Navarro.