ROTA apreende drogas e dinheiro após abordagem de suspeito em Diadema

Na noite de ontem (06), uma equipe de policiais militares da ROTA do 1⁰ Batalhão de Choque durante o patrulhamento em apoio ao 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistou uma motocicleta ocupada por um indivíduo suspeito no contrafluxo da via.

Realizada a abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém, ao ser questionado sobre a procedência da moto, informou que seria de um amigo e que teria o documento digital em seu aparelho celular, na tentativa de localizar o documento, foi possível visualizar em uma das proteções de tela de seu aparelho celular, uma foto de grande quantidade de dinheiro embalado, perguntado sobre a referida imagem acabou assumindo ser traficante, relatando estar em sua residência os ilícitos.

Ao ser vistoriado o imóvel do averiguado no interior de seu quarto, foram localizadas grande quantidade de drogas armazenadas em caixas de papelão, separadas em pequenas porções (maconha, cocaína, crack e lança perfume) prontas para venda, ainda certa quantia em dinheiro e um caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor, o qual foi encaminhado ao 3° Distrito Policial de Diadema, juntamente com as drogas, dinheiro e objetos, onde o Delegado registrou o BOPC de Ato Infracional/Tráfico de drogas, sendo a motocicleta devolvida para a mãe do infrator.