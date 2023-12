Rosana Valle termina 2023 entre os melhores deputados do Brasil

Rosana Valle (PL-SP) recebeu na manhã desta quarta-feira (13/12) um dos maiores reconhecimentos de responsabilidade legislativa do Brasil. A deputada federal foi agraciada com o prêmio “Excelência Parlamentar 2023”, organizado pelo Ranking dos Políticos. Neste momento, a congressista é a melhor avaliada da Baixada Santista, segundo o levantamento.

A solenidade foi abrigada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF. O reconhecimento à Rosana, que também é presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, se deu por sua atuação ao longo do ano. Para o levantamento, o think tank avaliou como cada parlamentar votou matérias fundamentais na agenda do País.

Para a congressista do PL-SP, “a premiação é fruto de um mandato baseado nos princípios liberais de combate à corrupção e de controle das contas e dos gastos públicos”.

Para figurar no levantamento, Rosana precisou alcançar nota superior a 7 numa escala que vai até 10. No acumulado geral, a deputada federal, que tem reduto eleitoral em Santos-SP e na região do Vale do Ribeira, pontuou 7,4 – o que lhe garantiu estar entre as melhores do estado de São Paulo e do Brasil.

Neste momento, Rosana é a que tem maior nota entre os parlamentares que representam a Baixada Santista. A congressista do PL-SP lidera o ranking com 7,42 pontos, seguida de Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), com 6,95 pontos; do Delegado Da Cunha (PP), com 5,18 pontos; e de Alberto Mourão (MDB), com 5,22 pontos:

“É uma honra receber esta homenagem. O ano de 2023 foi turbulento, com importantes marcos – positivos e negativos. O que não podemos fazer é desviar as atenções. Temos de focar na agenda que o Brasil precisa para se desenvolver. Para o ano que vem, esperamos aumentar ainda mais nossa representatividade e compor, novamente, esse ranking ao lado de outros deputados aguerridos do PL”, avalia.

Além das votações que somaram pontos, o levantamento levou em conta critérios como antidesperdício, anticorrupção e antiprivilégios.

A pesquisa do Ranking dos Políticos foi realizada de janeiro a 12 de novembro de 2023. Ao todo, foram premiados, hoje, 116 parlamentares, sendo 79 deputados federais e 37 senadores. O PL é o partido com o maior número de políticos homenageados – um total de 51.

O reconhecimento público do think tank ocorre desde 2016 e é uma forma de contribuir com o reconhecimento dos congressistas que prestam bons serviços ao País.