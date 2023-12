Rosana Valle dá posse neste sábado a presidentes do PL Mulher do Vale do Paraíba

A presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, deputada federal Rosana Valle (PL-SP), dará posse às presidentes da ala feminina do partido de 12 cidades do Vale do Paraíba, neste sábado (9/12). Aberta à Imprensa, a cerimônia acontece neste sábado (9/12), no hotel Leão da Montanha (rua Doutor Raul Mesquita, 443 – Vila Capivari), a partir das 9h, em Campos do Jordão-SP.

Segundo Rosana, as presidentes empossadas do PL Mulher da região vão reforçar o trabalho de engajamento e de filiação de mais lideranças femininas ao partido, com foco nas eleições municipais do ano que vem.

Com o aval da presidente do PL Mulher Nacional, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, recentemente, foram oficialmente constituídas as Executivas Municipais do PL Mulher da Baixada Santista e do PL Mulher Capital Paulista, com o mesmo propósito: fazer com que a sigla tenha mais candidatas aos cargos de vereadora, de vice-prefeita e de prefeita em 2024:

“O PL, não de hoje, é forte no Vale do Paraíba. Agora, vamos fomentar a ala feminina do partido na região. Com o PL Mulher estruturado, vamos potencializar o trabalho de base, trazer ainda mais mulheres para o projeto político da sigla e, certamente, vamos chegar com nomes fortes e chapas competitivas ao pleito municipal do ano que vem”, destaca Rosana, que está em seu segundo mandato no Congresso Nacional.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corroboram com as palavras da deputada federal quanto à presença e à representatividade do PL no Vale do Paraíba. Nas eleições de 2022, por exemplo, o então presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), venceu o 1° turno em 38 das 46 cidades da região, incluindo a bragantina.

Tomarão posse neste sábado como presidentes do PL Mulher do Vale do Paraíba Jeffercy de Souza Nunes Chad, de Aparecida-SP; Vanessa Marques da Silva, de Caçapava-SP; Juliana Lopes Prates, de Campos do Jordão-SP; Delfina Daniela dos Santos, de Canas-SP; Mara Viviane dos Santos Nascimento, de Cunha-SP; e Lyssa Caroline Cartier, de Guaratinguetá-SP.

Completam o grupo Juliana Pinheiro Dualibi, de Jacareí-SP; Rosângela Maria Almeida Machado, de Jambeiro; Heloisa Antunes de Faria Santos, de Paraibuna-SP; Maria Rodinéia Rodrigues Paixão, de Potim-SP; Patrícia Sant’Ana Borges, de São José dos Campos-SP; e Andréia Lúcia Gonçalves da Silva, de Taubaté-SP.

Aberta à Imprensa, a solenidade de posse deste sábado deve reunir centenas de pessoas, incluindo lideranças femininas do Vale do Paraíba e representantes do PL Mulher de outras regiões do estado.

De acordo com a presidente estadual do PL Mulher de São Paulo, o partido está promovendo uma série de capacitações a recém-filiadas e pré-candidatas. Em paralelo, a sigla trabalha estrategicamente a montagem das chapas e da legenda nos municípios paulistas: “Nos últimos meses, desenvolvemos uma série de atividades e de capacitações, nas mais diversas áreas da Política, para que as novas filiadas cheguem qualificadas e competitivas nas eleições municipais de 2024. Este trabalho, somado ao alinhamento da população com a Direita Brasileira, será fundamental para a vitória do PL no ano que vem”, finaliza Rosana