Rosana Puccia e David Pasqua navegam por histórias de afeto em videoclipe “Love’s On Board”

Rosana Puccia, cantora e compositora, e David Pasqua, pianista, compositor e produtor musical, acabam de lançar clipe para “Love’s On Board”. A faixa faz parte do brilhante e autêntico projeto que, em dupla, os artistas recentemente divulgaram: “In Jazz Autoral”.

Em “Love’s On Board”, a história de um romance apaixonante, que acontece durante uma viagem no alto mar, é narrada aos embalos jazzísticos que referenciam os anos 1920 e 1930, ressoando Nova Orleans, com vocal que aproveita agudos e abusa de variações. O trio de piano, baixo e bateria tem a participação de um duo super alinhado de trompete e clarinete que fazem tudo parecer uma festa. O registro é a trilha sonora perfeita para os amantes do gênero musical, em sua versão clássica, com um toque de swing e melodia iluminada, tal qual as cenas de um domingo descontraído.

“A melodia proposta pelo David Pasqua é super pra cima. Ela vai crescendo até que catapulta notas para o céu azul. Eu adoro! E adoro também que esse trabalho fala sobre afetos intensos que tentam sobreviver em águas revoltas. Apesar dos desafios, com amor à bordo, vislumbramos dias felizes e distantes das tempestades”, comenta Rosana.

Assinando a versão audiovisual de “Love’s On Board”, os cineastas Andrea Rosas e Gabriel Jammal. Cena a cena, o vídeo destaca um jovem casal interpretado pelos talentosos dançarinos Sorriso e Carolina Nogueira. Juntos, apresentam um balé corporal usando elementos de street dance. O conceito escolhido para a obra une, habilmente, a criatividade dos compositores da música, representados pela presença “invisível” de Rosana Puccia no vídeo, observando o casal dançar.

“Love’s On Board” está disponível em todas as principais plataformas de música e o videoclipe já está no YouTube.