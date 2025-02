Rosalía é confirmada no elenco da terceira temporada de Euphoria

A renomada cantora e compositora espanhola Rosalía, de 32 anos, foi oficialmente confirmada no elenco da terceira temporada da aclamada série Euphoria. Em seu papel, a artista interpretará uma estudante do último ano do ensino médio, ampliando sua carreira artística com uma nova faceta na atuação.

Rosalía compartilha entusiasmo com a oportunidade

Em suas palavras, Rosalía expressou entusiasmo pela oportunidade: “Euphoria tem sido minha série favorita nos últimos anos. Estou extremamente feliz e grata por poder atuar ao lado de todos esses talentos que admiro tanto, além de contribuir com meu ‘grãozinho de areia’ para dar vida à visão de Sam Levinson, o criador da série“.

Além de Rosalía, outros novos nomes foram revelados para a temporada, incluindo o ex-jogador de futebol americano Marshawn Lynch, o cineasta Kadeem Hardison e o ator Adewale Akinnuoye-Agbaje. A confirmação das novas adições ao elenco foi feita pela HBO através das redes sociais oficiais da série.

Protagonistas continuam e novos nomes reforçam a temporada

Os protagonistas já conhecidos, como Zendaya, Jacob Elordi e Hunter Schafer, continuarão em seus papéis na nova temporada. O elenco também contará com os atores Eric Dane, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry e Colman Domingo, que permanecem na produção.

Euphoria fez sua estreia em 2019 com uma primeira temporada bem recebida pelo público e pela crítica, seguida pela segunda temporada em 2022. Embora a data exata de lançamento da terceira temporada ainda não tenha sido anunciada, espera-se que a série retorne em 2025. Todos os episódios anteriores estão disponíveis na plataforma de streaming Max.