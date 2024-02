Roncatto fica em 15º nos 400m Medley na despedida do Brasil do Mundial de Esportes Aquáticos

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar, neste domingo com Gabrielle Roncatto. A nadadora caiu na piscina na prova dos 400m Medley e terminou apenas em oitavo lugar, 15º na classificação geral. Com isso, acabou não se classificando para a final.

Roncatto completou a prova em 4min48s44, quase 5s a mais do que a última classificada, a italiana Sara Franceschi. A canadense Tessa Cieplucha avançou à final com o melhor tempo entre as classificadas, com 4min40s80.

A equipe brasileira, no entanto, não saiu de mãos abanando em Doha. O revezamento 4x200m livre conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao ficar no inédito quarto lugar.

Maria Fernanda Costa, por sua vez, foi a quarta colocada nos 400m livre, com direito a quebra de recorde sul-americano. Gabrielle Roncatto ficou na sexta colocação na mesma prova.

Destaque também para Ana Marcela Cunha. A medalhista olímpica conquistou o bronze na prova de 5km em águas abertas. No masculino, Guilherme Costa, o Cachorrão, pegou um quarto lugar nos 400m livre.