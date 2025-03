Ronaldo Fenômeno propõe mudanças no calendário e gramados do futebol brasileiro

O ex-jogador Ronaldo Nazário, amplamente conhecido como Fenômeno, apresentou uma proposta inovadora com o intuito de otimizar o futebol brasileiro, destacando a necessidade de reformular tanto os gramados utilizados nas competições quanto o calendário esportivo. Durante uma recente entrevista ao podcast “Charla Podcast”, Ronaldo expôs suas ideias que, segundo ele, visam não apenas melhorar a qualidade dos jogos, mas também reduzir custos para os clubes.

Um dos principais pontos levantados por Ronaldo foi a padronização dos gramados. Ele argumenta que, ao garantir um padrão elevado de qualidade nos campos, seria possível criar uma uniformidade entre as diversas equipes da liga, como Corinthians e Internacional. “A ideia é reunir os representantes dos clubes para discutir essa padronização. Se todos os times tiverem acesso a gramados de alta qualidade, o custo individual diminuirá significativamente. A economia em conjunto pode trazer grandes benefícios para todos”, declarou.

Além da questão dos gramados, Ronaldo enfatizou a necessidade de reestruturar o calendário do futebol brasileiro. Ele sugeriu um modelo mais enxuto, onde a competição se concentraria em um período de sete meses, liberando os demais meses do ano para que as arenas possam ser utilizadas de outras formas. “Atualmente, há um excesso de partidas que não trazem valor significativo e apenas mantêm os jogadores em atividade. Minha proposta inclui uma reformulação dos estaduais: em vez de um campeonato extenso, sugiro que seja reduzido a sete jogos em formato de copa, com grupos de quatro times seguidos por quartas de final e semifinais. Isso permitiria liberar dez datas importantes no calendário”, explicou.

Com essas propostas ambiciosas, Ronaldo Fenômeno demonstra seu comprometimento com o futuro do futebol brasileiro e busca transformar sua paixão pelo esporte em ações concretas que possam beneficiar clubes e torcedores. A discussão sobre as suas sugestões promete gerar debates entre dirigentes e amantes do futebol em todo o país.