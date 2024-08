Ronaldo desiste de vender o Real Valladolid

Ronaldo decidiu não vender o Real Valladolid, pelo menos por enquanto. Apesar de receber várias ofertas, considerou que nenhuma era vantajosa para todas as partes envolvidas.

Sua intenção é sair tendo deixado o legado que prometeu desde sua chegada ao clube, conforme revelou Jorge Santiago, novo porta-voz do clube, em entrevista à imprensa. A intenção é expandir a marca nos Emirados Árabes Unidos.

“É verdade que houve ofertas muito interessantes para Ronaldo”, afirmou Santiago. No entanto, ele explicou que essas ofertas não eram vantajosas para o clube. O desejo de Ronaldo é continuar liderando o Real Valladolid.

O ex-jogador comprou 51% das ações do Real Valladolid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões) em 2018, o que lhe deu o controle do time. Atualmente o ex-atacante possui 82,77% do controle do clube.

A última oferta recebida pelo clube foi em maio deste ano. A construtora INEXO, sediada na própria cidade de Valladolid, apresentou uma oferta de 28,7 milhões de euros (R$ 153,78 milhões) por 66% das ações do brasileiro.