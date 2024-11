Ronaldinho Gaúcho é convidado para participar da COP29

Em uma movimentação surpreendente, o renomado ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi confirmado como participante da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que está sendo realizada em Baku, capital do Azerbaijão. O atleta, que ostenta o título de campeão mundial pela seleção brasileira, foi convidado pelo país anfitrião e tem sua presença confirmada no evento até esta sexta-feira, dia 15. Em um comunicado compartilhado em suas redes sociais, Ronaldinho expressou entusiasmo com sua participação.

“Saudações a Baku e ao Azerbaijão. Nos encontraremos em breve. Logo estarei aí”, declarou Ronaldinho em um vídeo postado em seu perfil no Instagram. Na publicação, ele mencionou Adnan Ahmadzada, antigo executivo da Socar, empresa estatal de petróleo do Azerbaijão. A participação do ex-jogador na conferência será acompanhada por seu irmão, Roberto de Assis.

No mesmo cenário de discussões climáticas, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, reuniu-se nesta terça-feira, 12 de novembro, com o presidente azeri Ilham Aliyev. Infantino também participou de reuniões com representantes de países do Pacífico, uma das regiões que enfrentam os maiores desafios devido aos impactos das mudanças climáticas globais.