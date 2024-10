Ronaldinho Gaúcho compra ações e vira dono de time dos EUA

Ronaldinho Gaúcho agora também é cartola. O ex-jogador comprou parte das ações e entrou para o grupo de donos de um clube dos EUA.

Ronaldinho virou acionista do Greenville Triumph, da Carolina do Sul. Ele também comprou direitos do Greenville Liberty, a equipe feminina.

O acordo foi assinado na Bolsa de Valores de Nova York na última quarta (9). Além de comprar parte do clube, ele tocou o sino de encerramento do Dia Internacional no local.

O novo clube de Ronaldinho atua pela 3ª divisão dos EUA, a USL League One. O clube disputa a competição desde 2019.

“A ênfase que o Greenville Triumph e o Liberty colocam nos jovens por meio das equipes juvenis masculinas e femininas, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional, é impressionante. Para mim e nosso grupo, esta é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol em todas as idades e níveis e fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas”, disse Ronaldinho.