Ronaldinho Gaúcho completa 45 anos

Nesta sexta-feira, 21, Ronaldinho Gaúcho, ícone do futebol mundial, celebra seu 45º aniversário. A festividade começou dois dias antes, marcada por um tradicional chimarrão e churrasco, simbolizando a cultura brasileira.

Ronaldinho, além de ser reconhecido por suas habilidades excepcionais em campo, conquistou o status de lenda fora dele, acumulando uma série de experiências memoráveis em eventos variados ao redor do mundo. Essa característica peculiar rendeu-lhe o título carinhoso de “Rei dos Rolês Aleatórios”.

Em homenagem a essa data especial, uma lista foi compilada destacando dez dos momentos mais inusitados vividos pelo jogador.

Participação no Reality Show

Um dos episódios mais curiosos ocorreu no ano passado, quando Ronaldinho participou da versão turca do reality show “No Limite”. Durante sua passagem, ele interagiu com os participantes em espanhol e até marcou um golaço em uma partida de futebol de areia.

Desfile na Paris Fashion Week

No início do ano passado, o ex-jogador desfilou para o estilista KidSuper na Paris Fashion Week. Vestindo um casaco de pele e uma camisa estampada com seu próprio rosto, ele se destacou entre os modelos da passarela.

Aula na China

Ronaldinho surpreendeu ao participar de um curso para aprender a fazer charutos na China. Essa experiência excêntrica adiciona mais um capítulo à sua já diversificada trajetória.

Filme com Lendas das Artes Marciais

No longa-metragem “Kickboxer: A Retaliação”, lançado em 2018, Ronaldinho atuou ao lado de grandes nomes como Jean-Claude Van Damme e Mike Tyson, demonstrando que sua versatilidade vai além do futebol.

Copa do Mundo de 2018

Na festa de encerramento da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, Ronaldinho apareceu inesperadamente tocando um batuque rodeado por mulheres russas enquanto sorria para as câmeras, tornando-se um dos momentos mais memoráveis do evento.

Visita a Fábrica com Estilo

Em 2016, durante uma visita a uma fábrica de suplementos alimentares, Ronaldinho fez questão de usar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluindo touca e óculos escuros, garantindo segurança e estilo ao mesmo tempo.

Aventura na Bolívia

No mesmo ano, ao jogar pela Libertadores contra o The Strongest na Bolívia, Ronaldinho foi recebido calorosamente pela população local. Ele trocou camisas com autoridades locais e recebeu presentes inusitados, como um poncho e um barquinho.

Lançamento Musical

Demonstrando que possui talentos diversos, em 2016 Ronaldinho lançou a música “Solteiro de Novo” em parceria com Wesley Safadão. O hit rapidamente se tornou popular nas baladas brasileiras.

Experiência como Segurança

Em 2015, Ronaldinho foi destaque em um episódio do reality show “The Victorious”, disfarçado de segurança para surpreender jovens aspirantes a jogadores nos Emirados Árabes Unidos. Sua identidade foi revelada rapidamente devido às suas habilidades inconfundíveis.

Prisão no Paraguai

Um dos capítulos mais desafiadores da vida do jogador foi sua prisão no Paraguai devido a documentos falsos. Durante o tempo que passou atrás das grades, ele não deixou a paixão pelo futebol morrer e jogou partidas com outros detentos.

Campanha Jedi

Para promover uma campanha publicitária em 2017, Ronaldinho vestiu-se como um Jedi da saga “Star Wars”, encantando fãs e quebrando a internet com sua criatividade.

Vacinação em Dubai

Por último, mas não menos importante, Ronaldinho também participou da vacinação contra a Covid-19 em Dubai, mostrando que é sempre importante cuidar da saúde mesmo nas situações mais inusitadas.