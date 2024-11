Rompimento de adutora no Rio causa morte

Na madrugada desta terça-feira (26), uma tragédia ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, quando o rompimento de uma adutora de água resultou no colapso parcial de uma residência. O incidente, que aconteceu por volta das 3h da manhã, resultou na morte de uma idosa que se encontrava no local.

A concessionária Águas do Rio, responsável pela infraestrutura de abastecimento, confirmou que a força da água foi a causa do desabamento. Em comunicado oficial, a empresa declarou que suas equipes operacionais e de Responsabilidade Social estão em campo, empenhadas tanto na execução dos reparos necessários quanto no apoio aos residentes afetados.

O Corpo de Bombeiros, por sua vez, destacou que uma unidade do quartel de Irajá foi prontamente enviada para o endereço impactado, localizado na Rua das Opalas, bairro Rocha Miranda. A corporação atuou rapidamente na tentativa de minimizar os danos e prestar socorro imediato às vítimas deste lamentável evento.