Rommanel se destaca nas redes sociais com apresentação da nova coleção ‘Cápsula do Tempo’

A Rommanel, marca referência no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata Maciça 925, tem conquistado as redes sociais com sua mais recente coleção, ‘Cápsula do Tempo’. As influenciadoras Suzanna Key e Marina Guimarães compartilharam em suas páginas posts inspiradores, evidenciando a elegância e modernidade das novas peças.

Marina Guimarães, conhecida por seu conteúdo voltado à beleza e estilo, encantou seu público ao apresentar as joias da Rommanel em um post vibrante:

”Eleve o nível dos seus looks com os acessórios certos! As joias de hoje são todas da Rommanel da coleção Cápsula do Tempo que reinventa o clássico com uma visão futurista. Elas são banhadas a Ouro 18K e Prata Maciça 925 e hipoalergênicas. São infinitas possibilidades de combinação para usar no dia a dia ou em ocasiões especiais.” Marina compôs seu look com um conjunto de brinco e colar de esfera dourada e coração, reforçando a elegância e sofisticação da coleção.

Já Suzanna Key, influenciadora de lifestyle, moda e bem-estar, ressaltou a versatilidade e o conceito inovador da coleção: ”A coleção Cápsula do Tempo da Rommanel está incrível e combina com qualquer look. Reinventando o clássico com uma visão futurista e feita para quem vê a moda como uma expressão de identidade e liberdade.” Em sua composição, Suzanna escolheu uma corrente com o pingente de cápsula do tempo e uma pulseira combinando, evidenciando o conceito atemporal e moderno da coleção.

A coleção ‘Cápsula do Tempo’ apresenta 167 peças exclusivas que transitam entre passado, presente e futuro, combinando a tradição da joalheria com designs modernos e inovadores. Composta por seis linhas distintas – Essenciais, Eternos, Amores, Alternativa, Futurista e Vanguarda – a coleção aposta na sofisticação das formas, nos detalhes artesanais e em elementos futuristas, como pingentes de ampulheta e brincos com formatos geométricos.

O impacto da coleção já reflete no engajamento das redes sociais, onde admiradores da marca compartilham suas experiências e combinações favoritas. A Rommanel segue conectando gerações e tendências, reafirmando sua posição de destaque no universo da joalheria.