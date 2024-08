Rommanel lança coleção de joias temáticas do filme Divertida Mente 2

A Rommanel, marca especializada em joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, lança sua mais nova coleção, desta vez com uma temática especial. Em uma parceria com a The Walt Disney Company Brasil, a empresa disponibiliza a coleção de joias Divertida Mente 2, com a essência do novo filme da Disney e da Pixar, que chegou aos cinemas em junho.

Cada um dos sete personagens principais do longa-metragem, que simbolizam as emoções da mente de uma adolescente, são representados por itens cuidadosamente desenhados para refletir suas características únicas. Os berloques exclusivos em Prata 925 Maciça trazem as particularidades da Alegria, da Tristeza, do Nojinho e da Ansiedade. A Alegria também é retratada em um escapulário único, de 65cm, assim como o personagem Raiva. Também fazem parte da coleção um kit de brinco e uma pulseira, intitulados “Mix Emoções”, cada um com seis zircônias das cores dos personagens.

Todos os itens acompanham uma embalagem especial de tecido. A continuação da animação infantil de 2015 já é o filme mais bem-sucedido da Pixar, e as peças da Rommanel são ideais tanto para os amantes de animação quanto para os apreciadores de jóias de alta qualidade. A nova coleção estará disponível nas principais lojas e no site oficial (rommanel.com.br), assim como através da revenda pelos milhares de empreendedores da Rommanel, no Brasil e em outros países.

Com 38 anos de tradição e excelência, a Rommanel solidifica sua posição de destaque no mercado de luxo. Recentemente, a marca se expandiu para o segmento de relógios com o lançamento da coleção “Rommanel Watches”, com 12 modelos em edições limitadas.

Sobre a Rommanel

Fundada em 1986 pelos visionários Antonio Carlos Martins, atual CEO da empresa, e Antonio Carlos Manchon, a Rommanel é referência no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925. Com um portfólio vasto e diversificado de 3.000 modelos de jóias, a marca oferece alta qualidade e design inovador, conquistando clientes ao redor do mundo.

São mais de 300 pontos de venda e uma equipe dedicada de cerca de 600 colaboradores diretos e 3.500 indiretos, no Brasil, Estados Unidos e em mais de 15 países. Com planos ambiciosos de expansão para este ano, a marca pretende abrir 40 novos pontos de vendas, entre lojas e quiosques, através de seus distribuidores.