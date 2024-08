Rommanel lança a coleção “Festa das Borboletas” nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (21), a Rommanel apresenta sua nova coleção de joias intitulada “Festa das Borboletas”. A coleção é inspirada nas borboletas, simbolizando transformação e renascimento, e faz referência à chegada da primavera ao privilegiar cores em tons pastel como o azul, verde, lilás e rosa.

A linha inclui uma variedade de joias banhadas a Ouro 18k e Prata Maciça 925, que contemplam diferentes preferências e estilos. Entre os itens disponíveis, estão brincos e colares, desenvolvidos para complementar diferentes estilos e ocasiões.

As peças foram desenhadas com detalhes que refletem formas orgânicas e movimentos associados às borboletas. Com um design destacado por sua pureza, a linha também traz a adição de um broche como novidade. A coleção estará disponível nas lojas físicas da Rommanel e em seu site oficial (rommanel.com.br).

Com 38 anos de tradição e excelência, a Rommanel solidifica sua posição de destaque no mercado de luxo. Recentemente, a marca se expandiu para o segmento de relógios com o lançamento da coleção “Rommanel Watches”, com 12 modelos em edições limitadas.