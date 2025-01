Romisson: O cantor que transforma a paixão pela música em arte e impacto social

Compositor, cantor e multi-instrumentista, Romisson é um artista dedicado a tocar o coração das pessoas com sua música. Mineiro de Itabira, cidade natal do poeta Carlos Drummond de Andrade, Romisson começou sua jornada musical aos 12 anos. Aos 14, já se apresentava em bares, casas noturnas e eventos, além de atuar como músico contratado em diversas bandas.

Determinando a realizar seu sonho, mudou-se para São Paulo, enfrentando desafios e experimentando outras profissões, mas o amor pela música sempre prevaleceu. Em 2016, aos 34 anos, decidiu se dedicar integralmente à sua vocação, aprimorando-se em violão, guitarra, técnica vocal e bateria.

Com incentivo de professores e colegas, Romisson gravou um EP que, posteriormente, evoluiu para um álbum completo com 10 faixas autorais, produzido por Fabiano Manhas. Desde então, ele promove o pop rock brasileiro, combinando suas composições com interpretações de grandes clássicos do gênero.

Seu primeiro single, “Eu Gosto”, lançado em 2019, marcou o início de uma discografia que hoje conta com mais de 18 canções autorais. Seu mais recente sucesso, “Ingrediente de Nós Dois”, lançado no final de 2024, tem conquistado fãs e consolidado sua presença no cenário musical brasileiro.

Polenta Rock Show: música e solidariedade

Romisson também usa sua paixão pela música para transformar vidas. Ao lado de sua esposa, Nany, ele idealizou o projeto social Polenta Rock Show, unindo música e solidariedade. O evento atende cerca de 1.200 pessoas por edição, oferecendo cultura e acolhimento a comunidades em situação de vulnerabilidade.

Enquanto Romisson embala o público com suas canções de rock, Nany prepara cerca de 800 litros de polenta, criando uma experiência única. Em cinco anos de história, o projeto já realizou três edições e foi homenageado por autoridades locais. A próxima edição está prevista para 17 de maio deste ano.

Com sua música e ações, Romisson prova que o impacto de um artista vai além dos palcos, emocionando e mudando vidas com seu talento e solidariedade.

Conheça mais do artista através de suas redes sociais e plataformas digitais: