Romero Ferro lança visualizer de “Não Deixe o Frevo Morrer” nesta sexta (7)

Romero Ferro lança nesta sexta-feira, dia 7, ao meio-dia, o visualizer de “Não Deixe o Frevo Morrer (Frevália)”, um vídeo especial que celebra o Carnaval de 2025. A festa passou por Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Olinda, entre outras cidades, levando o frevo a milhares de pessoas em todo o Brasil. As imagens foram gravadas em Olinda (PE), no Grêmio Henrique Dias e nas icônicas ladeiras locais, reforçando a conexão do artista com suas raízes.

“Essa música é muito especial, e o novo visualizer dela vem como uma celebração desse Carnaval tão emblemático para a gente, como povo brasileiro. Quero mostrar que o frevo é diverso, pop e atemporal. Mais do que um gênero musical, ele é uma expressão de alegria e resistência, e minha intenção com essa versão é reafirmar que o frevo pode ser o que a gente quiser!”, detalha Romero Ferro.

O vídeo fica disponível a partir de sexta-feira (07/03), às 12h, no canal no YouTube do cantor.