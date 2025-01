Romênia Convoca Novas Eleições Presidenciais Após Anulação do Pleito Anterior

A coalizão que sustenta o governo romeno anunciou nesta quarta-feira (8) a realização de novas eleições presidenciais, após a Suprema Corte do país ter invalidado o resultado da votação realizada em novembro, citando interferência russa no processo eleitoral.

O novo pleito ocorrerá em dois turnos, marcados para os dias 4 e 18 de maio. O Partido Liberal, integrante da base governista, declarou que a aliança decidiu apoiar um único candidato com o objetivo de barrar a ascensão dos partidos ultradireitistas.

No primeiro turno das eleições de novembro, o candidato de extrema direita Calin Georgescu obteve 22% dos votos, surpreendendo as previsões que indicavam menos de 5% em pesquisas prévias. A vitória inesperada levantou dúvidas sobre a transparência do processo eleitoral, uma vez que Georgescu defende a suspensão do apoio da Romênia à Ucrânia na atual guerra contra a Rússia e uma aproximação mais estreita com Moscou.

A decisão da Suprema Corte de anular o pleito baseou-se em um relatório confidencial dos serviços de inteligência romenos. Este documento apontava que a Romênia sofreu “ataques híbridos agressivos” por parte da Rússia, que teriam comprometido a integridade da votação.

No contexto das eleições parlamentares realizadas em 1º de dezembro, partidos ultranacionalistas e de extrema direita conseguiram conquistar 35% das cadeiras na nova legislatura. O apoio aos partidos centristas mais tradicionais diminuiu devido às crises políticas e econômicas, agravadas pelos efeitos da pandemia e pela Guerra na Ucrânia.

O papel do presidente da Romênia é semiexecutivo, abrangendo responsabilidades como o comando das Forças Armadas e a presidência do conselho que delibera sobre ajuda militar e despesas com defesa. Além disso, representa o país em cúpulas da União Europeia e da Otan, além de nomear juízes e chefes dos serviços de inteligência.

O crescimento do apoio a partidos ultradireitistas tem gerado preocupação entre os aliados da Romênia na Otan. Desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, Bucareste tem desempenhado um papel crucial ao facilitar a exportação de milhões de toneladas de grãos ucranianos através do porto de Constanta no Mar Negro, além de treinar pilotos ucranianos e fornecer uma bateria de defesa aérea Patriot para Kiev.