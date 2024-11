Romena recebe medalha de bronze 11 dias após pódio com Rebeca e Biles

A ginasta Ana Barbosu recebeu nesta sexta-feira (16) a medalha olímpica de bronze pelo solo na ginástica artística, onze dias após a final vencida por Rebeca Andrade.

Barbosu recebeu a medalha em uma cerimônia na Romênia. A ginasta ganhou um pôster e um mascote olímpico, assim como todos os medalhistas. O evento aconteceu no Comitê Olímpico e Esportivo da Romênia, em Bucareste.

A romena disse que receber a medalha é um momento “emocionante”. Barbosu celebrou a conquista, seu primeiro pódio olímpico na carreira, mas lembrou de Jordan Chiles, atleta norte-americana que perdeu o bronze.

“É um momento emocionante para mim. Esse resultado veio após muitos anos de trabalho duro na academia, e agradeço aos técnicos sem os quais não teria conseguido. Essa situação foi possível graças à federação e à legislação que não desistiu de nós, as esportistas“, afirmou Ana Barbosu

“Não consigo não pensar em Sabrina (Maneca-Voinea) e Jordan (Chiles) agora. É uma situação difícil para nós, com tantas incertezas e emoções. Espero que todas entendam que não fizemos nada de errado nas Olimpíadas“.

ENTENDA O CASO

A classificação da prova do solo teve polêmica. De acordo com as notas iniciais, a romena Ana Barbosu ficaria com o terceiro lugar, mas a comissão técnica dos EUA pediu uma revisão da apresentação de Chiles ainda no ginásio. Com isso, a norte-americana subiu de 13.666 para 13.766 e foi ao pódio.

A Federação da Romênia, porém, contestou a mudança. A alegação era que o recurso original foi registrado quatro segundos depois do limite de tempo, que estabelece prazo de um minuto após a divulgação da nota. Com a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) favorável à Romênia, Chiles teria de devolver a medalha de bronze, herdada então por Barbosu, que ficou em quarto lugar.

Em resposta, os EUA protocolaram uma carta oficial em que dizem ter provas de vídeo de que o pedido de revisão de nota foi feito, sim, a tempo (mais precisamente, com 47 segundos). Isso, porém, não foi reconsiderado. A CAS negou na última segunda-feira (12) o pedido para reaver a medalha de bronze de Jordan Chiles.

O solo foi a apresentação que deu o título olímpico para a brasileira Rebeca Andrade. A prata ficou com Simone Biles. Tanto ela quanto Chiles fizeram uma reverência a Rebeca no pódio, que tornou a imagem uma das mais icônicas dos Jogos de Paris e da história do esporte.