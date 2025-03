Romário defende Raphinha em meio a polêmica antes do clássico Brasil x Argentina

Em um momento de destaque nas vésperas do aguardado confronto entre Brasil e Argentina, Romário expressou seu apoio ao atacante da Seleção Brasileira, Raphinha. O ex-jogador, que se tornou uma figura icônica no futebol brasileiro, elogiou a coragem do jogador em sua recente entrevista, onde prometeu “dar porrada” contra os argentinos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Durante suas declarações ao site esportivo “Lance!”, Romário destacou a personalidade forte de Raphinha e criticou o que considera a falta de sensibilidade de alguns jornalistas em relação às palavras do atleta. “Senti firmeza. O problema é que tem alguns jornalistas que são babacas, escrotos. Ficam reprovando o que o cara falou”, afirmou Romário, reafirmando que tanto ele quanto Raphinha têm o direito de se expressar livremente.

Romário fez questão de esclarecer o significado da expressão “dar porrada”, enfatizando que se refere a vencer e marcar gols, e não a conflitos físicos. Ele lembrou que, em sua carreira, já havia enfrentado diversas situações desafiadoras. “Eu nunca fui o tipo de cara de dar porrada. Já tomei e já dei. Mas contra a Argentina tem que estar preparado, inclusive para dar porrada ganhando”, disse ele, reconhecendo a intensidade do rival.

A declaração gerou repercussão significativa nos meios de comunicação esportiva, tanto no Brasil quanto na Argentina, onde o atacante argentino Ángel Di María fez ironias sobre os comentários de Raphinha.

O clássico entre Brasil e Argentina está marcado para ocorrer nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Vale lembrar que a Seleção Brasileira não vence os argentinos há quase seis anos, sendo sua última vitória registrada em julho de 2019 durante a Copa América, quando Gabriel Jesus e Firmino balançaram as redes.