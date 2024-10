Romário confirma participação no Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends

Um dos maiores artilheiros da história do futebol e quarto maior artilheiro da Seleção Brasileira segundo a FIFA, Romário confirmou participação na partida solidária organizada pelo Pequeno Príncipe. O Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends será no dia 17 de novembro, às 19h30, na Ligga Arena, estádio do Athletico em Curitiba. O amistoso reúne ícones internacionais e do futebol brasileiro, combinando a paixão pelo esporte com a arrecadação de recursos para a saúde pediátrica.

Aos 58 anos, o “Baixinho” faz sua estreia como Barça Legends três décadas após ter vestido a camisa do clube pela última vez, em dezembro de 1994. Jogador que mais fez gols em uma temporada com a camisa da Amarelinha, balançando as redes 20 vezes em 1997, Romário se junta a outros grandes nomes que já jogaram pelo time catalão.

O Barça Legends será formado por Jesús Angoy, Xavi Guzman, Adriano Correia, Samuel Okunowo, Francesco Coco, Frederic Dehu, Marc Valiente, Fernando Navarro, Sergi Barjuan, Jose Edmilson, Roberto Trashorras, Paulinho, Jonathan Soriano, Nolito, Jofre Mateu, Javier Saviola, Rivaldo e Giovanni da Silva. O ex-lateral espanhol, formado nas categorias de base do Barcelona, Albert Ferrer, vai atuar como técnico.

Já a Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends será comandada pelo técnico Mano Menezes e terá ídolos como Cafu, Ricardinho, Amaral, Djalminha, Diego Lugano, D’Alessandro, Fernando Prass, Miranda, Paulo César Tinga, Richarlyson e Alex Meschini.

Ingressos

Toda a renda obtida com a venda de ingressos será revertida para as atividades de assistência e pesquisa do Complexo Pequeno Príncipe. A venda é exclusivamente pelo site oficial do Athletico, nas seguintes modalidades:

Arquibancada inteira: R$ 100

R$ 100 Meia-entrada: R$50 (conforme a legislação: idosos, doadores de sangue, pessoas com câncer e estudantes).

R$50 (conforme a legislação: idosos, doadores de sangue, pessoas com câncer e estudantes). Meia-entrada social: R$50 (disponível para todos que doarem um quilo de alimento não perecível).

R$50 (disponível para todos que doarem um quilo de alimento não perecível). Crianças de 0 a 3 anos: não pagam

Crianças de 3 a 12 anos: R$ 20

Área VIP: R$ 800 por pessoa (com kit composto por camiseta, copo e menu de salgados, doces, refrigerantes, água e suco à vontade).

Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends

Dia: 17 de novembro (domingo)

Horário: 19h30

Local: Ligga Arena (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR)

Credenciamento para imprensa: a partir de novembro

Mais informações: Link