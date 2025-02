Romário comenta volta de Neymar ao Brasil em entrevista ao Domingo Espetacular: “Escolha do coração”

Apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o Domingo Espetacular deste fim de semana (23/02) traz uma entrevista exclusiva com o ex-jogador Romário, que neste ano celebra os 30 anos do título de Melhor Jogador da Fifa, entregue a ele em 30 de janeiro de 1995. A honraria foi concedida em reconhecimento ao seu desempenho na Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção conquistou o tetracampeonato, e também pela campanha realizada como atacante do Barcelona.

Hoje eleito senador pelo Rio de Janeiro, o tetracampeão se mantém atento aos movimentos do futebol. Na entrevista realizada no Rio de Janeiro, à repórter Natália Dovigo, Romário comenta a vitória de Vini Jr., vencedor de 2024 da premiação da Fifa. O Baixinho também aponta o caminho para o hexa, além de opinar sobre quais nomes devem estar no time que disputará a próxima Copa.

Romário também avalia o retorno de Neymar ao Brasil, comparando com sua própria trajetória no futebol europeu e ressaltando que sua volta ao Flamengo foi motivada pela busca da felicidade. Uma “escolha do coração”, segundo ele. “Com certeza foi isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Jogar no futebol brasileiro é muito mais difícil do que jogar no futebol europeu. São seis meses que ele vai ficar no Santos. A gente tem que torcer para que tudo dê certo”.

Diante de fotografias que retratam momentos marcantes de sua carreira, o herói do Tetra relembra e avalia sua trajetória. E para encerrar, o Baixinho é convidado por Natália a responder quem ele acredita ser melhor que ele na história do futebol. De Pelé a Messi, passando por Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Maradona, o que será que ele respondeu?

