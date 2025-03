Roma perde do Athletic em Bilbao e se despede da Liga Europa

A equipe da Roma foi eliminada da Liga Europa após uma partida intensa contra o Athletic Bilbao, que ocorreu no Estádio San Mamés, agora cenário da decisão do torneio. A derrota por 3 a 1 nesta fase de volta significou o fim da jornada para a equipe italiana, que havia iniciado o confronto com uma vantagem de 2 a 1 obtida no jogo de ida.

Um dos momentos cruciais do duelo aconteceu logo no início, quando o experiente zagueiro Mats Hummels recebeu um cartão vermelho direto apenas dez minutos após o apito inicial. Esta expulsão precoce prejudicou significativamente os planos da Roma, que se viu obrigada a mudar sua estratégia defensiva sob pressão constante dos adversários.

O Athletic Bilbao não demorou a capitalizar sobre a situação e iniciou uma ofensiva avassaladora, criando diversas oportunidades de gol. Nico Williams, destaque da partida, foi fundamental para a reviravolta, contribuindo decisivamente para que os espanhóis conseguissem igualar o agregado da série e garantir sua passagem às quartas de final.

Apesar da eliminação, Roma ainda terá um representante na próxima fase do torneio europeu, uma vez que a Lazio se garantiu ao empatar em 1 a 1 contra o Viktoria Plzen. Além disso, o Eintracht Frankfurt confirmou seu favoritismo com uma expressiva vitória de 4 a 1 sobre o Ajax, enquanto o Bodo/Glimt também avançou, mesmo após sofrer uma derrota por 2 a 1 para o Olympiacos.

A pressão inicial do Athletic foi avassaladora e determinante, levando a equipe à vitória que lhes permitiu sonhar com o título. Com a derrota da Roma, as atenções agora se voltam para as próximas fases do torneio e as demais equipes que seguem na disputa pela taça.