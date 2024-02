Rolex confirmada como patrocinadora principal das 6 Horas de São Paulo

A Rolex foi nomeada patrocinadora titular da quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2024, agora oficialmente denominada Rolex 6 Horas de São Paulo.

A Rolex 6 Horas de São Paulo acontecerá no dia 14 de julho de 2024 e é a única prova do calendário do WEC na América do Sul. O retorno do campeonato ao icônico autódromo de Interlagos neste ano marcará dez anos desde a última vez que o campeonato competiu no Brasil.

A Rolex tem uma afinidade de longa data com o automobilismo que remonta à década de 1930, quando Sir Malcolm Campbell estabeleceu vários recordes mundiais de velocidade terrestre enquanto usava um Rolex Oyster. Esta associação representa o compromisso contínuo do relojoeiro suíço com a engenharia de precisão, o esforço humano e a dedicação 24 horas por dia.

Como relógio oficial do WEC desde 2016, a Rolex é parte integrante do cenário das corridas de resistência. Esta parceria se estende ao principal evento do campeonato, as 24 Horas de Le Mans, que a Rolex apoia desde 2001.

A América do Sul é um mercado-chave para os 14 fabricantes que competirão nas próximas temporadas do WEC e tem uma rica herança no automobilismo. Além disso, dado o sucesso anterior das corridas do Mundial de Endurance realizadas entre 2012 e 2014, as 6 Horas de São Paulo da Rolex serão uma adição bem-vinda tanto para equipes quanto para fãs.

Os ingressos para a Rolex 6 Horas de São Paulo 2024 já estão disponíveis para compra. Para obter detalhes adicionais, visite o site do WEC em www.fiawec.com

Frédéric Lequien, CEO do Campeonato Mundial de Endurance da FIA: “Estamos muito satisfeitos que nosso relacionamento de longo prazo com a Rolex continue cada vez mais forte. A prestigiosa marca é sinônimo do WEC desde 2016 e, com o retorno do campeonato à América do Sul, não consigo pensar em marca melhor para se juntar a nós nesta jornada. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Rolex pelo seu apoio e crença inabaláveis no FIA WEC.”

Sobre o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de estrada e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputadas em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio – há corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.