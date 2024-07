Rolex 6 Horas de São Paulo vai entregar mais de mil km de emoção e velocidade em Interlagos

A Rolex 6 Horas de São Paulo está cada vez mais próxima. Entre os dias 12 e 14 de julho, os protótipos mais fantásticos do planeta e os carros de GT3 mais cobiçados do mundo estarão em ação no Autódromo de Interlagos para a disputa da quinta etapa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Endurance, que vai marcar o regresso do “espírito de Le Mans” ao Brasil depois de dez anos. Os últimos ingressos para o evento estão à venda.

O público que comparecer ao “templo do automobilismo brasileiro”, conhecido por ser uma das mais aclamadas pistas a receber o Mundial de Fórmula 1, terá a oportunidade de assistir a uma prova de distância de mais de mil quilômetros, maior que uma viagem de São Paulo a Brasília, a capital federal do Brasil.

Interlagos trará um cenário bastante interessante para os pilotos do FIA WEC. Um mês depois de encarar os desafios do Circuit de La Sarthe, com seus 13.629 metros de extensão, os competidores do FIA WEC vão da pista mais longa para a mais curta do calendário. Percorrido em sentido anti-horário, o traçado paulistano tem 4.309 metros e reúne um interessante mix de curvas alta, média e baixa velocidades, além de reunir um longo trecho de aceleração com início na subida da Junção até o fim da reta dos boxes, que antecede ao famoso S do Senna.

Uma vez que o padrão estabelecido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para as corridas do Mundial de Fórmula 1 é de aproximadamente 305 quilômetros percorridos — com exceção do GP de Mônaco, com seus 260,28 km —, o GP de São Paulo tem habitualmente 71 voltas, o que totaliza 305,879 quilômetros percorridos durante a corrida pelo vencedor.

As três primeiras provas do Campeonato Mundial de Endurance no traçado paulistano, nos anos iniciais da categoria (2012, 2013 e 2014) registraram números sempre superiores a mil quilômetros. O ano em que mais foram completadas voltas em Interlagos foi em 2014, na prova que fechou o calendário daquela temporada, quando o trio da Porsche formado por Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb alcançou 1.072,94 quilômetros percorridos em um total de 249 voltas.

Quando se leva em conta a média dos três anos iniciais do FIA WEC no Brasil, a quilometragem de 1.049,93 é quase três vezes e meia superior à distância que é percorrida pelo vencedor do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Muitos carros diante dos fãs — A mescla recorde de 37 carros inscritos, sendo 19 hypercars e 18 GT3 — e uma pista bastante curta traz a garantia ao público de ver inúmeros momentos de muita ação durante a prova. Marcas como Ferrari, Toyota, Porsche, BMW, Alpine, Lamborghini, Peugeot, McLaren, Cadillac, Corvette e Ford Mustang, por exemplo, estarão na pista durante a Rolex 6 Horas de São Paulo.

Será um momento mágico para os apaixonados fãs brasileiros e sul-americanos do automobilismo, que verão de perto o maior grid da história do FIA WEC no Brasil.

Na visão do brasileiro Augusto Farfus, piloto da BMW M4 #31 do Team WRT e postulante direto ao título mundial da classe LMGT3, um dos grandes desafios para os pilotos na Rolex 6 Horas de São Paulo será no gerenciamento das ultrapassagens em razão do alto fluxo de carros ao longo da pista. “A densidade será alta, e a leitura do tráfego vai ser fundamental. O fato de ser uma pista nova para boa parte do grid representará também um desafio maior. É um traçado de alto nível, que recebeu novo asfalto recentemente. Vai ser especial”, declarou o curitibano.

FIA WEC em São Paulo

2012

Vitória na classe principal (LMP1)

Pilotos: Alexander Wurz e Nicolas Lapierre

Equipe: Toyota Racing

Carro: Toyota TS030 HYBRID

Voltas completadas: 247

Quilômetros percorridos: 1.064,32 Km



2013

Vitória na classe principal (LMP1)

Pilotos: André Lotterer, Benoît Tréluyer e Marcel Fässler

Equipe: Audi Sport Team Joest

Carro: Audi R18 e-tron quattro

Voltas completadas: 235

Quilômetros percorridos: 1.012,61 Km



2014

Vitória na classe principal (LMP1)

Pilotos: Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb

Equipe: Porsche Team

Carro: Porsche 919 Hybrid

Voltas completadas: 249

Quilômetros percorridos: 1.072,94 Km

NÚMEROS GERAIS

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Equipes: Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Equipes: Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE FIA WEC

Data / Etapa / País

02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – Bapco Energies 8 Horas do Bahrein – Bahrein