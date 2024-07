Rolex 6 Horas de São Paulo recebe “batalha” de montadoras em Interlagos

O regresso do FIA WEC ao Brasil depois de dez anos com a realização da Rolex 6 Horas de São Paulo vai trazer a Interlagos um momento verdadeiramente especial do Campeonato Mundial de Endurance. A categoria reunirá no mais icônico autódromo do esporte a motor brasileiro nada menos que 14 montadoras, um recorde absoluto na história da competição. Estarão na pista um total de 37 carros, sendo 19 hypercars e 18 da nova classe LMGT3. Lendas das pistas como Ferrari, Porsche, Toyota, Lamborghini, BMW, Peugeot, Cadillac, Isotta Fraschini, McLaren, Alpine, Aston Martin, Ford, Corvette e Lexus vão acelerar nesta semana em São Paulo, entre 12 e 14 de julho, e os últimos ingressos estão à venda.

Apenas na classe Hypercar, a principal do FIA WEC, são nove as montadoras que competem na temporada 2024: Porsche, Ferrari, Toyota, Alpine, BMW, Peugeot, Cadillac, Lamborghini e Isotta Fraschini.

De volta ao Brasil, o Mundial de Endurance verá uma verdadeira batalha entre as montadoras. Até agora, em quatro etapas disputadas no campeonato, foram três vitoriosas na classe Hypercar. A Porsche triunfou duas vezes, no Qatar Airways 1812 Km do Qatar — prova que abriu o campeonato —, e na TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps. A Toyota terminou em primeiro lugar nas 6 Horas de Ímola, enquanto a Ferrari reencontrou a glória nas 24 Horas de Le Mans.

Somente 12 pontos separam as três primeiras colocadas no Campeonato Mundial de Montadoras depois da prova mais longa do calendário: a Porsche soma 108, contra 99 da Ferrari e 96 da Toyota, em disputa que promete entregar outro grande momento na Rolex 6 Horas de São Paulo.

Interlagos traz boas lembranças particularmente para Toyota e Porsche. Em 2012, o traçado localizado na capital paulista foi palco da primeira vitória da montadora japonesa no FIA WEC com Alexander Wurz e Nicolas Lapierre, abrindo assim uma trajetória de glória para a marca na história da competição. Dois anos depois, a Porsche venceu em Interlagos com Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb.

A Rolex 6 Horas de São Paulo também será o palco para mais um capítulo da rota de crescimento para BMW e Alpine, em projetos ainda iniciais na Hypercar, assim como a Peugeot. Cabe destacar também a Cadillac, que vem apresentando muito progresso em sua performance durante a temporada, ao mesmo tempo em que Lamborghini e Isotta Fraschini vão descobrindo o caminho das pedras na classe principal do FIA WEC.

Confronto de gigantes na LMGT3 — A nova classe do Mundial de Endurance reforçou ainda mais o interesse de montadoras de peso em fazer parte da categoria. Além de lendas como Ferrari, Porsche, Chevrolet Corvette e Aston Martin, que figuravam no grid no ano passado e que seguiram no FIA WEC, a transição para a LMGT3 trouxe nomes muito relevantes no universo do esporte a motor.

Sempre representadas por equipes privadas, chegaram para a categoria emblemas como a BMW, McLaren, Lamborghini, Lexus e Ford, elevando ainda mais o nível da competição.

Nesta primeira metade da temporada, duas montadoras se destacaram no topo do pódio na LMGT3: a Porsche triunfou três vezes, sendo duas com a Manthey EMA, nas 24 Horas de Le Mans e em Spa-Francorchamps, e mais uma com a coirmã Manthey Pure Rxcing, no Qatar. Já a BMW, representada pela equipe belga Team WRT, venceu com o brasileiro Augusto Farfus na tripulação da M4 #31 nas 6 Horas de Ímola.

FIA WEC, temporada 2024

Vitórias por categoria

Hypercar

Qatar Airways 1812 Km do Qatar

Fabricante: Porsche

Carro: Porsche 963 #6

Equipe: Porsche Penske Motorsport

Pilotos: Kévin Estre (FRA), André Lotterer (ALE) e Laurens Vanthoor (BEL)



6 Horas de Ímola

Fabricante: Toyota

Carro: Toyota GR010 Hybrid #7

Equipe: Toyota Gazoo Racing

Pilotos: Mike Conway (GBR), Kamui Kobayashi (JAP), Nyck de Vries (HOL)



TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps

Fabricante: Porsche

Carro: Porsche 963 #12

Equipe: Hertz Team JOTA

Pilotos: Will Stevens (GBR) e Callum Ilott (GBR)



24 Horas de Le Mans

Fabricante: Ferrari

Carro: Ferrari 499P

Equipe: Ferrari AF Corse

Pilotos: Antonio Fuoco (ITA), Miguel Molina (ESP) e Nicklas Nielsen (DIN)



LMGT3

Qatar Airways 1812 Km do Qatar

Carro: Porsche 911 GT3 #92

Equipe: Manthey Pure Rxcing

Pilotos: Klaus Bachler (AUT), Joel Sturm (ALE) e Alex Malykhin



6 Horas de Ímola

Carro: BMW M4 GT3

Equipe: Team WRT

Pilotos: Augusto Farfus (BRA), Sean Gelael (IDN) e Darren Leung (GBR)



TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps

Carro: Porsche 911 GT3 #91

Equipe: Manthey EMA

Pilotos: Richard Lietz (AUT), Morris Schuring (HOL) e Yasser Shahin (AUS)



24 Horas de Le Mans

Carro: Porsche 911 GT3 #91

Equipe: Manthey EMA

Pilotos: Richard Lietz (AUT), Morris Schuring (HOL) e Yasser Shahin (AUS)



Campeonato de Fabricantes após quatro etapas (Hypercar)

1º – Porsche, 108 pontos

2º – Ferrari, 99

3º – Toyota, 96

4º – Alpine, 23

5º – BMW, 21

6º – Peugeot, 14

7º – Cadillac, 14

8º – Lamborghini, 11

9º – Isotta Fraschini, 8

NÚMEROS GERAIS

Fabricantes inscritos: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Equipes: Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Equipes: Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE FIA WEC

Data / Etapa / País

02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – Bapco Energies 8 Horas do Bahrein – Bahrein



SOBRE O CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURANCE (WEC) DA FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de produção e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de Futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputado em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio, o campeonato reúne corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.