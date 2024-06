Rolex 6 Horas de São Paulo já tem sua lista de inscritos e traz “constelação” a Interlagos

Campeonato Mundial de Endurance, o FIA WEC anunciou nesta quarta-feira (26) os inscritos para a disputa da Rolex 6 Horas de São Paulo, etapa marcada para os dias 12 a 14 de julho, a quinta da temporada 2024 e que representará a volta do “espírito de Le Mans” ao Brasil depois de dez anos. O Autódromo de Interlagos vai receber os protótipos mais espetaculares do automobilismo e os cobiçados superesportivos GT3 em um evento que, pouco mais de duas semanas antes da largada, já prova ser gigante em vários aspectos. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser adquiridos por meio do link.

Ao todo, serão 109 os pilotos inscritos, de 28 nacionalidades e cinco continentes diferentes. A lista contempla 19 tripulações listadas na classe principal do FIA WEC, a Hypercar, e outros 18 GT3. O Brasil será representado na pista por dois pilotos, ambos na GT3: o curitibano Augusto Farfus, que acelera o BMW M4 LMGT3 #31 do Team WRT, e o carioca Nicolas Costa, que corre com a McLaren 720S GT3 Evo #59 da equipe United Autosports.

A relação traz poucas mudanças na comparação com a última prova de seis horas do calendário antes da etapa brasileira, a TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps, disputada em maio — as 24 Horas de Le Mans, realizadas em junho, tiveram 62 carros inscritos, sendo 23 Hypercars, 23 GT3 e outros 16 LMP2, totalizando 186 competidores.

Uma das mudanças na escalação habitual do campeonato está na classe Hypercar. O Porsche 963 #99 da Proton Competition vai correr desfalcado do britânico Harry Tincknell, que terá compromissos no IMSA SportsCar em Mosport, no Canadá, e não terá substituto. Desta forma, a equipe será representada pela dupla formada pelo suíço Neel Jani e o francês Julien Andlauer, uma das sensações da etapa do FIA WEC disputada em Spa-Francorchamps.

Outra tripulação que terá mudança em relação ao cronograma original é o da Akkodis ASP Team. O Lexus RC F LMGT3 #78 terá a substituição de Timur Boguslavskiy pelo austríaco Clemens Schmid, que fez sua estreia no FIA WEC na Bélgica. O europeu vai formar trio com o francês Arnold Robin e o sul-africano Kelvin van der Linde.

Constelação no “templo” — A lista de inscritos para a Rolex 6 Horas de São Paulo reunirá verdadeiros ícones do esporte a motor no circuito de 4.309 metros em Interlagos. Lenda viva das pistas, o nove vezes campeão mundial de motovelocidade, Valentino Rossi, vai correr pela primeira vez no autódromo paulistano e será um dos representantes do Team WRT no BMW M4 #46 da classe GT3, sendo um dos companheiros de equipe do brasileiro Augusto Farfus.

Jenson Button volta ao palco da conquista do seu único título mundial como piloto de Fórmula 1, conquistado em 2009. À época, o britânico defendia a BrawnGP e era companheiro de equipe de Rubens Barrichello. Em julho, o piloto voltará a acelerar o Porsche 963 #38 da Hertz Team JOTA.

O francês Jean-Éric Vergne (Peugeot TotalEnergies) acelera no FIA WEC na condição de bicampeão da FIA Fórmula E (2017 e 2018), enquanto o holandês Nyck de Vries corre pela Toyota na Hypercar após levantar a taça de campeão da categoria dos carros elétricos em 2021 pela Mercedes.

São muitos os campeões do FIA WEC no grid em Interlagos, como André Lotterer, que integrou o trio do primeiro título da categoria máxima da categoria, iniciada em 2012. A lista traz outros nomes de peso na Hypercar como os também campeões do mundo Kamui Kobayashi, Mike Conway, Brendon Hartley, Sébastien Buemi, Loïc Duval, Ryo Hirakawa, além de Robert Kubica, um dos 13 ex-Fórmula 1 na lista e que levou o título da LMP2 no ano passado.

Entre as estrelas que vão desfilar em Interlagos na Rolex 6 Horas de São Paulo está Mick Schumacher, alemão de 25 anos, filho do heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, e que também correu na categoria, entre 2021 e 2022, representando a Haas. Atualmente, Mick é piloto da Alpine Endurance Team no FIA WEC ao mesmo tempo em que também atua como reserva da Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

A relação da GT3 traz outro campeão mundial: o argentino José María López, que conquistou o título do FIA WEC na antiga classe LMP1 em 2017 e triunfou nas 24 Horas de Le Mans no ano de 2021. Na última edição da prova em La Sarthe, disputada em junho, ‘Pechito’ voltou a correr pela Toyota, sendo um dos pilotos do GR010 Hybrid #7, ao substituir Mike Conway, que se lesionou e não conseguiu fazer parte da corrida. Em São Paulo, o competidor nascido em Córdoba voltará ao volante do Lexus RC #87 da Akkodis ASP Team.

Rolex 6 Horas de São Paulo (quinta etapa do campeonato), lista de inscritos

HYPERCAR

Cadillac Racing

Número: 2

Nacionalidade: Estados Unidos

Carro: Cadillac V-Series.R

Pneus: Michelin

Pilotos: Earl Bamber (NZL) e Alex Lynn (GBR)

Porsche Penske Motorsport

Número: 5

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Matt Campbell (AUS), Michael Cristensen (DIN) e Frédéric Makowiecki (FRA)

Porsche Penske Motorsport

Número: 6

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Kévin Estre (FRA), André Lotterer (ALE) e Laurens Vanthoor (BEL)

Toyota Gazoo Racing

Número: 7

Nacionalidade: Japão

Carro: Toyota GR010 – Hybrid

Pneus: Michelin

Pilotos: Mike Conway (GBR), Kamui Kobayashi (JAP) e Nyck de Vries (HOL)

Toyota Gazoo Racing

Número: 8

Nacionalidade: Japão

Carro: Toyota GR010 – Hybrid

Pneus: Michelin

Pilotos: Sébastien Buemi (SUI), Brendon Hartley (NZL) e Ryo Hirakawa (JAP)

Isotta Fraschini

Número: 11

Nacionalidade: Itália

Carro: Isotta Fraschini Tipo6-C

Pneus: Michelin

Pilotos: Antonio Serravalle (CAN), Carl Wattana Bennett (TAI) e Jean-Karl Vernay (FRA)

Hertz Team Jota

Número: 12

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Will Stevens (GBR), Callum Ilott (GBR) e Norman Nato (FRA)

BMW M Team WRT

Número: 15

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M Hybrid V8

Pneus: Michelin

Pilotos: Dries Vanthoor (BEL), Raffaele Marciello (ITA) e Marco Wittmann (ALE)

BMW M Team WRT

Número: 20

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M Hybrid V8

Pneus: Michelin

Pilotos: Sheldon Van der Linde (AFS), René Rast (ALE) e Robin Frijns (HOL)

Alpine Endurance Team

Número: 35

Nacionalidade: França

Carro: Alpine A424

Pneus: Michelin

Pilotos: Charles Milesi (FRA), Ferdinand Habsburg-Lothringen (AUT) e Paul-Loup Chatin (FRA)

Alpine Endurance Team

Número: 36

Nacionalidade: França

Carro: Alpine A424

Pneus: Michelin

Pilotos: Nicolas Lapierre (FRA), Mick Schumacher (ALE) e Matthieu Vaxivière (FRA)

Hertz Team Jota

Número: 38

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Jenson Button (GBR), Oliver Rasmussen (DIN) e Philip Hanson (GBR)

Ferrari AF Corse

Número: 50

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 499P

Pneus: Michelin

Pilotos: Antonio Fuoco (ITA), Miguel Molina (ESP) e Nicklas Nielsen (DIN)

Ferrari AF Corse

Número: 51

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 499P

Pneus: Michelin

Pilotos: Antonio Giovinazzi (ITA), Alessandro Pier Guidi (ITA) e James Calado (GBR)

Lamborghini Iron Lynx

Número: 63

Nacionalidade: Itália

Carro: Lamborghini SC63

Pneus: Michelin

Pilotos: Mirko Bortolotti (ITA), Daniil Kvyat e Edoardo Mortara (ITA)

AF Corse

Número: 83

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 499P

Pneus: Michelin

Pilotos: Robert Kubica (POL), Yifei Ye (CHN) e Robert Shwartzman (ISR)

Peugeot TotalEnergies

Número: 93

Nacionalidade: França

Carro: Peugeot 9X8

Pneus: Michelin

Pilotos: Mikkel Jensen (DIN), Nico Müller (SUI) e Jean-Éric Vergne (FRA)

Peugeot TotalEnergies

Número: 94

Nacionalidade: França

Carro: Peugeot 9X8

Pneus: Michelin

Pilotos: Loïc Duval (FRA), Paul Di Resta (GBR) e Stoffel Vandoorne (BEL)

Proton Competition

Número: 99

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Neel Jani (SUI) e Julien Andlauer (FRA)

LMGT3

Heart of Racing Team

Número: 27

Nacionalidade: Estados Unidos

Carro: Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Ian James (EUA), Daniel Mancinelli (ITA) e Alex Riberas (ESP)

Team WRT

Número: 31

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M4 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Darren Leung (GBR), Sean Gelael (IDN) e Augusto Farfus (BRA)

Team WRT

Número: 46

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M4 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Ahmad Al Harthy (OMA), Valentino Rossi (ITA) e Maxime Martin (BEL)

Vista AF Corse

Número: 54

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 296 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Thomas Flohr (SUI), Francesco Castellacci (ITA) e Davide Rigon (ITA)

Vista AF Corse

Número: 55

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 296 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: François Heriau (FRA), Simon Mann (EUA) e Alessio Rovera (ITA)

United Autosports

Número: 59

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: McLaren 720S LMGT3 Evo

Pneus: Goodyear

Pilotos: James Cottingham (GBR), Nicolas Costa (BRA) e Grégoire Saucy (SUI)

Iron Lynx

Número: 60

Nacionalidade: Itália

Carro: Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Pneus: Goodyear

Pilotos: Claudio Schiavoni (ITA), Matteo Cressoni (ITA) e Franck Perera (FRA)

Proton Competition

Número: 77

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Ford Mustang LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Ryan Hardwick (EUA), Zacharie Robichon (CAN) e Ben Barker (GBR)

Akkodis ASP Team

Número: 78

Nacionalidade: França

Carro: Lexus RC F LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Arnold Robin (FRA), Clemens Schmid (AUT) e Kelvin van der Linde (AFS)

TF Sport

Número: 81

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Corvette Z06 LMGT3.R

Pneus: Goodyear

Pilotos: Tom Van Rompuy (BEL), Rui Andrade (ANG) e Charlie Eastwood (IRL)

TF Sport

Número: 82

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Corvette Z06 LMGT3.R

Pneus: Goodyear

Pilotos: Hiroshi Kolzumi (JAP), Sébastien Baud (FRA) e Daniel Juncadella (ESP)

Iron Dames

Número: 85

Nacionalidade: Itália

Carro: Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Pneus: Goodyear

Pilotos: Sarah Bovy (BEL), Rahel Frey (SUI) e Michelle Gatting (DIN)

Akkodis ASP Team

Número: 87

Nacionalidade: França

Carro: Lexus RC F LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Takeshi Kimura (JAP), Esteban Masson (FRA) e José María López (ARG)

Proton Competition

Número: 88

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Ford Mustang LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Giorgio Roda (ITA), Mikkel Pedersen (DIN) e Dennis Olsen (NOR)

Manthey EMA

Número: 91

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 911 GT3 R LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Yasser Shahin (AUS), Morris Schuring (HOL) e Richard Lietz (AUT)

Manthey Pure Rxcing

Número: 92

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 911 GT3 R LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Aliaksandr Malykhin (BLR), Joel Sturm (ALE) e Klaus Bachler (AUT)

United Autosports

Número: 95

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: McLaren 720S LMGT3 Evo

Pneus: Goodyear

Pilotos: Joshua Caygill (GBR), Nicolás Pino (CHI) e Marino Sato (JAP)

D’Station Racing

Número: 777

Nacionalidade: Japão

Carro: Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Clément Mateu (FRA), Erwan Bastard (FRA) e Marco Sorensen (DIN)

SOBRE O CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURANCE (WEC) DA FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de produção e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de Futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputado em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio, o campeonato reúne corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.