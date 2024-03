Roland-Garros Junior Series by Renault voltará a São Paulo emabril e dará vagas no principal torneio da categoria em Paris

Entre os dias 3 e 7 de abril, o Roland-Garros Junior Series by Renault será disputado nas quadras de saibro da Sociedade Harmonia de Tênis, tradicional clube de São Paulo e que se tornou chancelado como um Roland-Garros Club de forma exclusiva no Brasil.

Em seu segundo ano na capital paulistana, o torneio, um dos mais relevantes da categoria no continente, é fruto de uma colaboração entre a Federação Francesa de Tênis (FFT), a Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat) e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Sociedade Harmonia de Tênis recebe mais uma edição do Roland-Garros Junior Series (Imagem: Divulgação)

A dimensão alcançada, a experiência promovida aos jovens jogadores e a oportunidade dos vencedores em obter wild cards para disputar o Roland-Garros Junior, em Paris, junto com os principais jovens talentos do mundo são atributos que merecem destaques por parte de Amélie Mauresmo, Diretora de Roland-Garros.

“A experiência que temos em organizar torneios internacionais nos permite oferecer aos melhores jogadores juniores da América Latina um evento de primeira classe. Além de permitir com que esses jovens tenistas vivenciem uma experiência profissional, os vencedores conquistam um Wild Card para a edição 2024 do Roland-Garros Junior. Graças a parceria com a COSAT & CBT, reunimos os melhores talentos da América Latina, local com extensa tradição em revelar jogadores para o cenário do tênis internacional, em especial no saibro”, sentencia Amélie Mauresmo.

O Roland-Garros Junior Series com apoio principal da Renault e tem como parceiros oficiais a Accor, Rolex e Egis, além da Wilson como fornecedora oficial de bolas e encordoamento de raquetes.

“Este ano a Renault consolida sua presença no tênis no Brasil pela segunda vez no Roland-Garros Junior Series. Desde o ano passado iniciamos diversas iniciativas com objetivo de democratizar o tênis no país e impulsionar as futuras gerações do esporte. Inauguramos quatro quadras de saibro em parques públicos de São Paulo, promovemos um torneio interclubes e contribuímos, por meio do Instituto Renault, para o desenvolvimento da prática esportiva em comunidades”, conta Aldo Costa, Diretor de Marketing da Renault do Brasil.

Formato e transmissão do Roland-Garros Junior Series

Esta edição do Roland-Garros Junior Series by Renault será novamente formada por 32 atletas, sendo 16 meninos e 16 meninas, todos com menos de 16 anos de 11 diferentes países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e terá a transmissão diária exclusiva no Brasil através dos canais ESPN e pelo Star+ para toda a América do Sul.

O Roland-Garros Junior Series terá transmissão nos canais ESPN e no streaming STAR+ (Imagem: Divulgação)

Aymeric Labaste, Diretor de Desenvolvimento Internacional da Federação Francesa de Tênis (FFT), destaca a grandeza do evento:

“O acordo que fechamos com a Sociedade Harmonia de Tênis vai permitir com que elevemos o padrão do torneio e que recriemos o universo de Roland-Garros em São Paulo. O fato de contarmos com Juan Martin del Potro como embaixador da competição sintetiza bem o alto nível do que produzimos para esses jovens. Tênis também é uma questão de transmissão, de aconselhamento e Juan Martin agrega um valor inestimado”.

Mudança no formato para prover mais experiências aos jovens tenistas

Diferentemente da edição 2023, ao invés de um formato eliminatório (knock-out) desde o início da competição, em 2024 os atletas serão divididos em quatro grupos com quatro jogadores. Essa mudança tem como intuito principal ampliar o tempo de quadra e, consequentemente, as chances de cada um dos participantes em alcançar o objetivo principal: o wild card para Paris.

João Fonseca, que se destacou no Rio Open 2024, venceu o Roland-Garros Junior Series em 2022 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Aymeric Labaste, Diretor de Desenvolvimento Internacional da Federação Francesa de Tênis (FFT), fala um pouco deste propósito de oferecer mais oportunidades aos atletas:

“Nossa ambição é posicionar o Roland-Garros Junior Series by Renault como uma referência e, ao mesmo tempo, apoiar a próxima geração de jogadores latino-americanos. Portanto, tomamos a decisão de adotar esse formato – chamado de Round Robin – este ano para garantir que cada Junior jogue pelo menos três partidas.”

Del Potro novamente presente

Além da experiência em poder disputar o Roland-Garros Junior na capital francesa, o Roland-Garros Junior Series by Renault também vai proporcionar aos 32 tenistas classificados o encontro e os conselhos de Juan Martín Del Potro como mais uma forma de prover oportunidades de desenvolvimento aos jovens atletas.

Um dos maiores nomes do tênis sul-americano nos últimos anos, Juan Martin Del Potro é embaixador do torneio (Imagem: Divulgação)

O tenista argentino, que chegou a ser o #3 no Ranking da ATP, duas vezes medalhista olímpico e duas vezes semifinalistas de Roland-Garros (2009 e 2018), será o embaixador da competição pela segunda vez.