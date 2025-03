Rogério Flausino protagoniza campanha de construtora do Interior Paulista

O cantor Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, é o protagonista da nova campanha publicitária da Construtora Planeta, que tem início neste mês de março. A empresa, com sede em Sorocaba, figura no ranking Intec entre as 50 maiores construtoras do País e também é responsável pelo Ícone Planeta, o mais alto edifício do interior do Brasil, com seus 45 andares e 141 metros de altura. A ação vai divulgar o maior empreendimento imobiliário da história de Sorocaba.

O artista tem sido peça-chave em campanhas anteriores da empresa, o que reforça a confiança mútua e a sintonia entre ambas as partes. A escolha de Rogério Flausino, com sua forte conexão com o público, seu reconhecimento no cenário nacional e sua capacidade de engajamento, agrega um valor significativo à estratégia de marketing da Planeta, potencializando o impacto da campanha.

“Fico feliz demais por assinar mais um produto da Planeta, por muitos motivos. Primeiro, por ver o sucesso dos meninos – nós somos amigos de juventude desde Alfenas (MG) – e por terem acreditado que eu pudesse ser a pessoa certa para representar esta empresa tão grande e tão sólida. Emprestar a sua imagem a uma empresa, e vice-versa, é uma união de marcas, algo muito sério. Já estamos juntos há 10 anos e isso significa que estou conseguindo transmitir a mensagem e falar aos clientes. Então, fico muito feliz mesmo”, afirma Flausino.

Embora os detalhes do empreendimento ainda sejam mantidos em sigilo, a magnitude do projeto já está gerando grande expectativa no mercado imobiliário. Em breve, mais informações serão reveladas.