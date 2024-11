Rogério Ceni enfrenta maior jejum de vitórias da carreira

O Bahia enfrenta um momento crítico em sua trajetória no Campeonato Brasileiro, acumulando cinco derrotas e dois empates nos últimos sete confrontos, situação que complica suas ambições de classificação para a Copa Libertadores. Este período de resultados negativos também representa um marco indesejado para o técnico Rogério Ceni, que, desde sua transição dos gramados para a área técnica em 2017, não havia vivenciado uma sequência tão prolongada sem vitórias.

Ceni, cuja carreira de treinador inclui passagens por clubes como São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, agora se vê diante de um desafio inédito à frente do Bahia. Anteriormente, o máximo de jogos consecutivos sem vitória em sua trajetória foram seis partidas, marca que foi ultrapassada após o empate contra o Athletico.

Os recentes resultados ilustram as dificuldades enfrentadas pela equipe: derrotas para Flamengo (0-2), Vasco (3-2), São Paulo (0-3), Juventude (2-1) e Palmeiras (1-2), além dos empates com Cruzeiro (1-1) e Athletico (1-1).

Em coletiva de imprensa após o último jogo, Rogério Ceni expressou seu desconforto com a série negativa, assumindo a responsabilidade pela falta de vitórias. “É impossível estar satisfeito quando os resultados não aparecem”, declarou Ceni, ressaltando seu desapontamento com o desempenho inferior no segundo turno do campeonato. Ele destacou o empenho diário da equipe e pediu desculpas aos torcedores pela ausência de vitórias esperadas.

Apesar do desempenho aquém do esperado na atual temporada, Ceni recebeu elogios de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, que garantiu a continuidade do técnico no comando do Bahia até 2025. Soriano exaltou a “sofisticação e o trabalho” de Ceni, comparando-o ao nível de treinadores renomados como Pep Guardiola.

Entretanto, a relação com os torcedores está desgastada. Durante o empate com o Athletico na Arena Fonte Nova, Ceni foi alvo de vaias e críticas da torcida presente. Para reconquistar a confiança dos fãs e manter vivas as esperanças de uma vaga na Libertadores, é crucial que o Bahia interrompa rapidamente essa sequência sem vitórias. A próxima oportunidade para isso será no confronto contra o Cuiabá na Arena Pantanal, agendado para este sábado às 19h30 (horário de Brasília).