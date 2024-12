Rogério Ceni destaca força do Corinthians após derrota do Bahia e enche time de elogios

Na noite desta terça-feira, o Bahia enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena e sofreu uma derrota por 3 a 0, em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni fez uma análise da performance de sua equipe, destacando a qualidade do time adversário.

Em sua avaliação, Ceni destacou que a estratégia adotada estava alinhada com o desempenho recente do Corinthians, reconhecendo a superioridade técnica e a habilidade de seus atacantes. Ele também ressaltou a influência positiva da torcida corintiana durante a partida. “Nossa escolha foi adequada frente ao que o Corinthians vinha mostrando. Eles possuem um toque de bola refinado e atacantes decisivos, além do apoio fervoroso dos torcedores, que sempre é um complicador”, comentou o treinador.

Ceni lamentou ainda os erros cruciais cometidos por sua equipe, especialmente em momentos críticos do jogo. “Perdemos uma bola na saída que resultou no primeiro gol, o que impacta fortemente quando se joga fora de casa com a pressão da torcida adversária. No final do primeiro tempo, quando estávamos mais ofensivos, cometemos outro erro que levou ao segundo gol. Este foi um ponto de virada decisivo”, analisou.

O treinador também elogiou o desempenho do Corinthians no segundo turno do campeonato, reconhecendo seu alto nível competitivo. “O Corinthians possui um excelente elenco e tem se destacado nesta segunda metade da competição. Nossos erros foram punidos com eficiência pelos adversários, que precisaram de poucas chances para marcar”, concluiu Ceni.