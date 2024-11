Rogerinho do Grupo Revelação é o ’01 do Tan-Tan’ e ícone musical entre jogadores e artistas

Na noite de 10 de novembro, o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil em Belo Horizonte, mas o que chamou ainda mais atenção foi a comemoração dos jogadores, que não apenas celebraram o triunfo, mas também exaltaram o talento de um dos maiores nomes da música brasileira: Rogerinho, do Grupo Revelação. O volante Gerson, conhecido como “Coringa”, foi um dos jogadores que fez questão de mencionar o nome do cantor, tocando seu famoso Tan-Tan e chamando Rogerinho de “fenômeno” e o “01 do Tan-Tan”, em uma clara demonstração de admiração por seu talento.



Rogerinho, ícone do samba e do pagode, é muito mais do que um músico renomado – ele se tornou uma verdadeira referência para jogadores de futebol e outros artistas. Sua habilidade única no instrumento e seu carisma fazem dele uma figura indispensável no cenário musical e uma inspiração para grandes nomes do esporte e da música. Além de Gerson, outros jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Denílson Show, Neymar e Léo Moura, sempre expressaram sua admiração por Rogerinho e seu domínio do Tan-Tan, instrumento que se tornou sua assinatura sonora.



Entre os artistas, o respeito e carinho por Rogerinho também são evidentes. Cantores como Belo, Thiaguinho, Péricles, Sorriso Maroto e Ludmila já manifestaram publicamente o quanto o músico do Grupo Revelação é admirado por sua habilidade e por sua contribuição à música brasileira. Rogerinho é, sem dúvida, um fenômeno que transcende barreiras e inspira tanto músicos quanto atletas, consolidando-se como um dos maiores ícones da música popular brasileira.



Com sua técnica impecável e presença inconfundível, Rogerinho continua sendo a grande referência musical, sendo chamado carinhosamente de “01 do Tan-Tan” pelos jogadores, e sempre reverenciado como o melhor de todos os tempos.



Vale ressaltar que o grupo Revelação acabou de gravar um audiovisual em comemoração aos 30 anos de carreira. Dia 29 de novembro, será o lançamento do primeiro single do projeto, “Dona Saudade”, música escrita por Thiaguinho e que promete ser mais um Hit do grupo de samba mais amado do Brasil.