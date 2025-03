Roger projeta GreNal e tira foco da arbitragem antes da final do Gauchão

Na última sexta-feira (14), o técnico do Internacional, Roger Machado, concedeu uma coletiva de imprensa no Centro de Treinamento Parque Gigante, onde abordou as expectativas para o aguardado clássico GreNal marcado para domingo (16). O foco da conversa esteve voltado principalmente na preparação para a partida decisiva e na estratégia a ser adotada.

No primeiro encontro da final do Campeonato Gaúcho, realizado no sábado anterior (8), o Inter saiu vitorioso contra o Grêmio, marcando 2 a 0 na Arena. Na última quarta-feira (12), Roger observou o desempenho do rival na Copa do Brasil e aproveitou a oportunidade para analisar os aspectos táticos do time treinado por Gustavo Quinteros.

“Precisamos saber lidar com a vantagem que temos. Esta semana é crucial para trabalharmos diferentes cenários e entendermos como um treinador pode reagir diante das circunstâncias do adversário e suas estratégias recentes. Detalhes táticos do último jogo também servirão como base para nossas práticas”, declarou o treinador.

A arbitragem, um tema frequentemente controverso durante o Gauchão deste ano, foi brevemente mencionada por Machado. Ele enfatizou que seu foco está em preparar a equipe para enfrentar os jogadores adversários, e não as decisões dos árbitros. “Comuniquei aos atletas que nosso desafio é contra 11 jogadores em campo. O aspecto da arbitragem e as influências externas serão filtradas”, afirmou.

Em relação ao clássico 446, que pode marcar uma nova conquista para o clube colorado, Roger expressou otimismo. “Hoje realizamos nosso penúltimo treino. Concentramos esforços na estratégia e nos ajustes necessários. Amanhã (sábado) será um dia de polimento, descanso e redução de carga para garantir energia total para o domingo”, concluiu.

A coletiva foi realizada no CT Parque Gigante, localizado nas proximidades do Estádio Beira-Rio, que será o cenário do embate entre Inter e Grêmio neste domingo (16), às 16h. Com a vitória no primeiro jogo da final, o Internacional tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença e ainda assim conquistar o título estadual.