Roger Nores processa pai de Liam Payne por difamação morte do cantor

Roger Nores, amigo de Liam Payne, processou Geoff Payne, o pai do cantor, por uma suposta campanha de difamação que ele estaria realizando nas redes sociais contra a sua imagem. A informação é do TMZ. Ele estava com o cantor durante os seus dias finais na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com documentos obtidos pelo portal americano, o amigo rebate uma alegação de Geoff, submetida à polícia de Buenos Aires, que estabelece que Nores estaria totalmente responsável por cuidar de Liam no momento em que sua morte aconteceu, em outubro de 2024.

Nores nega que teria compromisso com qualquer responsabilidade em relação às ações do ex-integrante da banda One Direction e que, apesar da proximidade com o cantor, suas relações nunca corresponderam a um trabalho remunerado.

No processo, Nores também afirma que Geoff teria omitido diversos e-mails trocados entre os dois. Em um deles, de agosto de 2024, o amigo do cantor teria dito não ser capaz de dedicar o mesmo tempo à amizade com o músico e que Geoff precisaria tomar provisões com relação aos comportamentos do filho.

Eles ainda teriam conversado no último mês de setembro, quando Nores teria pressionado Geoff a se mudar para Wellington, na Nova Zelândia, onde Liam vivia à época, para cuidar de seu filho.

O processo também menciona uma série de outros documentos que incluiriam alegações de Geoff sobre a responsabilidade Nores na morte do filho.

Segundo o TMZ, o amigo de Liam Payne reforça que ele não estava sob efeito de nenhuma substância na ocasião da morte, e que irá doar qualquer quantia levantada com o processo para o filho de Liam, Bear.