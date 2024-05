Rodrygo diz que City é ‘melhor equipe do mundo’ em meio à polêmica no Real

Rodrygo disse que o Manchester City é a “melhor equipe do mundo”. O atacante do Real Madrid deu a declaração à revista GQ da Espanha. A fala ganhou ampla repercussão em outros veículos do país, tornando-se, por exemplo, a principal manchete do diário esportivo Marca, de Madri.

O brasileiro afirmou que o elenco do Real Madrid tinha noção da superioridade do rival inglês. As duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol avançou nos pênaltis após dois empates —com um gol de Rodrygo em cada confronto.

“Sendo sincero, sabíamos que eles eram melhores. Para mim é a melhor equipe do mundo, a que joga o melhor futebol”, disse Rodrygo à GQ. “Acho que o rival mais difícil já foi. Mas isso não quer dizer que agora vai ser fácil ganhar a final. Contra o Bayern foi muito difícil, e contra o Borussia vai ser também.”

O nome de Rodrygo está associado a uma polêmica na Espanha por conta de entrevista recente. O brasileiro afirmou recentemente à DAZN que “tudo pode acontecer” quando questionado sobre o desejo de permanecer “para sempre” no Real Madrid. O trecho foi publicado na última terça (28), quatro dias antes da final da Liga dos Campeões.

As declarações do atacante teriam irritado dirigentes do clube. Segundo o jornal catalão Sport, o momento das declarações desagradou a cúpula madridista, e Rodrygo foi colocado em lista de “negociáveis” para a próxima temporada.

Rodrygo veio a público para reafirmar o desejo de permanecer no Real. O jogador utilizou as redes sociais para afirmar que sua entrevista ao DAZN foi tirada de contexto e que está “MUITO feliz” em Madri. Segundo o jornal Sport, o estafe do atleta também transmite a mensagem de satisfação com a situação.

O jornal catalão Mundo Deportivo coloca o City como favorito para contratar Rodrygo em uma eventual saída. Segundo a publicação, o brasileiro gosta do futebol de inglês e tem apreço especial pelo estilo de jogo de Pep Guardiola. Outras equipes da Premier League (Arsenal, Manchester United e Liverpool) e PSG são apontados como potenciais interessados.

O QUE MAIS RODRYGO DISSE

Expectativa por novo título de Liga dos Campeões

“De um a dez, minha vontade de ganhar esta Champions é mil. Dizem que o Real nunca perde finais, e espero que siga assim. Sempre digo que uma final é 50-50. Claro que por ser o Madrid sempre nos colocam como favoritos, mas para mim segue 50-50.”

Experiência vencedora

“Os colegas mais veteranos estão loucos. Nacho, Modric, Carvajal… Estão há muitos anos e seguem querendo ganhar como no primeiro dia. Sentimos que estão fazendo um bom trabalho nos passando o bastão. Nós sentimos e eles também nos dizem. Eu acho que eles estão nos preparando, mas ao mesmo tempo já fazemos parte dessa lenda também. O Real Madrid é um clube lendário, com tudo o que conquistou, e acredito que nossa hora de assumir o protagonismo está chegando.”

‘Sorte’ do Real em grandes jogos

“Acho que muita gente se irrita com essas coisas, mas os madridistas desfrutam muito. A verdade é que é especial viver esse tipo de coisas, estar perdendo uma partida e sempre ter a sensação que pode virar, pode ganhar. Como disse, são coisas que só acontecem no Bernabéu, só com o Real Madrid.”

Aposentadoria de Kroos

“Estamos todos muito tristes no vestiário. Tristes porque vai deixar o futebol e não o veremos jogar mais. É uma notícia triste, mas também alegre, por tudo que desfrutamos com ele. Eu ainda mais, porque joguei junto e ganhei uma Champions com ele.”